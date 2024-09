Faculdade Anhanguera retoma atendimentos de saúde e Direito para população 

Muitas pessoas necessitam de atendimentos odontológicos, nutricionais, psicológicos, jurídicos e outros suportes, mas não têm condições de pagar. E o que pode ajudá-las são as oportunidades gratuitas ou a preços acessíveis.

Contribuindo com a população do Grande ABC e com a formação dos alunos, a Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo e Santo André disponibilizam diversos atendimentos gratuitos ou a custo social. Confira abaixo os locais de serviços e como fazer para ter acesso.

Serviços à população:

Serviço Clínica-escola de Odontologia:

A Clínica Odontológica da Anhanguera São Bernardo oferece tratamento odontológico nas áreas de Dentística Restauradora, Endodontia, Periodontia e Cirurgia. Os serviços são a valores sociais e os interessados devem marcar a consulta de triagem do caso pelo WhatsApp 4362-9037.

Laboratório Escola de Análises Clínicas (LEAC) – Biomedicina

A Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo, polo Rudge, oferece serviços de Análises Clínicas com exame parasitológico de fezes, Urina tipo 1, Hemograma, Tipagem sanguínea e Papanicolau, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 19h às 20h. Os valores são sociais, de cada exame, ou o check-up completo. Para utilizar o serviço, é necessário fazer inscrição prévia pelo telefone (11) 4362-9042. Após o agendamento, serão fornecidas as orientações para cada exame.

Clínica Escola Veterinária

A unidade de São Bernardo do Campo oferece serviços veterinários com atendimento clínico e cirúrgico para pequenos animais, além de animais silvestres. Também são disponibilizados serviços dermatológicos, ortopédicos, ultrassonográficos, terapia integrativa e especialização em felinos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h e das 18h às 22h, a preços sociais. Os interessados devem agendar a consulta pelo telefone/WhatsApp (11) 4362-9064.

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)

O Núcleo de Práticas Jurídicas da Anhanguera Santo André oferece suporte na área cível e criminal, assim como orientação jurídica, defesa e reinvindicação de direitos, de forma gratuita, de segunda-feira e de quinta-feira, das 14h às 17h. Para agendamento e mais informações, os interessados precisam entrar em contato pelo telefone (11) 4097-1404.

E os atendimentos do Escritório de Assistência Judicial (EAJ/NPJ) de São Bernardo do Campo acontecem às quartas-feiras, das 9hs às 14hs, e quintas-feiras, das 13h às 18h, nas áreas do Direito Civil, Penal e Previdenciário. Para ter acesso ao serviço os interessados precisam ir até a instituição para entrevista preliminar do caso, ter renda familiar de até três salários-mínimos e não possuir bens.

Clínicas de Psicologia

Já a Clínica de Psicologia da Faculdade Anhanguera São Bernardo do Campo tem atendimentos de segunda a sexta, das 9h às 22h, nas modalidades Psicodiagnóstico, Psicoterapia e Plantão Psicológico, a custo social para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Para se inscrever, os interessados precisam entrar em contato pelo WhatsApp da Clínica (11) 2823-1003.

A Clínica de Psicologia da Faculdade Anhanguera Santo André tem atendimentos de segunda a sexta, das 8h às 21h, nas modalidades Psicodiagnóstico, Psicoterapia e Plantão Psicológico, a custo social para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Para se inscrever, os interessados precisam entrar em contato pelo WhatsApp da Clínica (11) 4097-1408.

Clínica de Fisioterapia

Na unidade de São Bernardo do Campo, Rudge Ramos, os atendimentos de fisioterapia ocorrem de segunda a sexta-feira, no período da manhã das 7h:30 as 12h:30, nas especialidades de Neurologia, Ortopedia, Fisioterapia Pélvica e Hidroterapia. As inscrições podem ser feitas por telefone, através do número (11) 4362-9037, ou presencialmente na unidade, mediante apresentação de encaminhamento médico, RG e comprovante de endereço. Os atendimentos são realizados a custo social.

Os atendimentos fisioterapêuticos de Santo André acontecem de segunda a sexta, das 7h às 12h, nas áreas de Ortopedia, Cardiorrespiratória, Saúde da Mulher, Pediatria, Neurologia e Reumatologia, e são a custo social. Para ter acesso ao serviço é necessário agendamento prévio para chamada de triagem e avaliação do caso. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 4458-5051

Clínicas de Nutrição

A Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo, Rudge Ramos, oferece atendimentos nutricionais a preços sociais, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, que incluem avaliação nutricional, exame de bioimpedância (BIA – avaliação da composição corporal), orientação nutricional para patologias, elaboração de plano alimentar e reeducação alimentar. Para ter acesso ao serviço, é necessário realizar inscrição prévia para a chamada de triagem e avaliação do caso. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4362-9037 ou dirigir-se presencialmente até a instituição.

Já a Clínica de Nutrição de Santo André está com atendimentos de nutrição a custo social para população, de segunda a sexta, das 13h às 18h, sendo necessário fazer inscrição prévia de dia e horário pelo telefone (11) 4458-5051.

Endereços:

Atendimentos Jurídicos na Anhanguera de São Bernardo do Campo: Av. Atlântica, 731, Jardim do Mar, SBC

Atendimentos da Clínica de Psicologia da Anhanguera de São Bernardo do Campo: Rua Banda, 726, Jardim do Mar, SBC

Atendimentos do Laboratório de Análises Clínicas, Hospital veterinário, Clínica de Fisioterapia, Clínica de Nutrição da Anhanguera São Bernardo do Campo: Avenida Doutor Rudge Ramos, 1501

Atendimentos de Nutrição e Fisioterapia na Anhanguera Santo André: Av. Pedro Américo, 850

Atendimentos de Psicologia na Anhanguera Santo André: Rua Senador Fláques, 456

Atendimentos Jurídicos na Anhanguera Santo André: Rua Coronel Abílio Soares, 163