Faculdade Anhanguera de São Bernardo promove capacitação gratuita em Biomedicina  

Em comemoração ao Dia do Biomédico, celebrado em 20 de novembro, o Centro Universitário Anhanguera de São Bernardo do Campo promoverá uma semana de capacitação em Biomedicina entre os dias 25 e 28 de novembro. O evento reunirá renomados profissionais da área, que ministrarão palestras voltadas ao aprimoramento técnico e científico de estudantes, biomédicos e demais interessados no setor.

Com uma programação robusta, o evento proporcionará uma imersão em temas de grande relevância e inovação. Palestrantes de destaque abordarão novas tecnologias em procedimentos estéticos, o papel do biomédico na “Fantástica Fábrica da Estética e Beleza”, além de temas como práticas integrativas para o autocuidado; Reprodução Humana e Perícia Criminal. Para participar da semana, os interessados precisam realizar inscrição prévia pelo link.

Complementando a iniciativa, a Anhanguera realizará ações sociais em alusão ao Novembro Azul, com foco na conscientização sobre o câncer de próstata. No dia 23 de novembro, serão oferecidos serviços de aferição de pressão e glicemia à população, no centro de São Bernardo do Campo.

Serviço:

Ação social:

23 de novembro: aferição de pressão e glicemia

Local: Rua Ernesta Pelosini, 196 – Centro – São Bernardo do Campo – SP CEP: 09771-220

Semana de Capacitação em Biomedicina:

Data: 25 a 28 de novembro

Local: Faculdade Anhanguera São Bernardo do Campo – Rua Atlântica, 731

Inscrição

25 de novembro – Auditório (1º andar)

19h: Abertura – Profa. Dra. Mariana Cristina Silva

19h30: Reprodução Humana – Dra. Camila Nogueira

20h30: Novas tecnologias na saúde humana: Procedimentos estéticos – Ma. Ivani José da Silva

26 de novembro – Sala E-301 (manhã)

09h: O biomédico na ‘Fantástica Fábrica da Estética e Beleza’ – Dra. Vanessa Retondo Menchini

10h: As práticas integrativas na promoção do autocuidado – Dr. Maury Massani Tanji

28 de novembro – Auditório (1º andar)

19h30: A genética vai ao Fórum: Quando os vestígios contam a história (Perícia Criminal) – Dra. Keila Almeida

20h30: Atribuições do médico legista – IML – Dr. João Roberto Oba