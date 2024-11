Faculdade Anhanguera de São Bernardo promove capacitação em áreas da Tecnologia 

A Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo realizará, entre os dias 11 e 14 de novembro, uma semana de capacitação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). O evento reunirá especialistas renomados para oferecer palestras e discussões focadas no aprimoramento técnico e científico de estudantes e profissionais da área de tecnologia da informação. Esta é uma oportunidade para expandir conhecimentos sobre tendências do setor, práticas inovadoras e desafios da carreira de TI.

Com uma programação variada, o evento abordará temas relevantes como desenvolvimento de jogos, análise de dados e uso de inteligência artificial em recursos humanos. As atividades ocorrerão no auditório e em salas da instituição, proporcionando um ambiente de imersão para troca de experiências e aprendizado. Entre os destaques estão discussões sobre o impacto dos games na educação corporativa, prototipação de jogos 2D, avanços em backend e banco de dados, além de painéis sobre o papel da tecnologia no futuro do trabalho e no processo de decisão baseado em dados.

Os interessados devem comparecer na instituição nos dias desejados e ganharão certificado de participação. Abaixo, confira a programação completa.

Serviço:

Data: 11 a 14 de novembro

Local: Faculdade Anhanguera São Bernardo do Campo – Rua Atlântica, 731, auditório

Programação:

11 de novembro – Auditório – 1º Andar

19h30 – Do jogo ao trabalho: Como os games estão redefinindo o mercado e a educação corporativa – Laura Canteras e Prof. Maury da Game Corporativo

20h30 – Os desafios da carreira de TI – Almir Martins

12 de novembro – Auditório – 1º Andar

19h30 – Prototipação de jogos 2D com Construct 3 – Rafael Braga da Subsolo Games

20h30 – Tudo termina em HTML – Lucas Oliveira da Nexo Digital

13 de novembro – Sala E-106 – 1º Andar

19h30 – O Poder dos dados: Da extração à decisão – Vinícius Ferreira

20h30 – RH e IA: Equilibrando inovação e a essência humana – Lucas Pacheco Petrin da Timbre Social

14 de novembro – Auditório – 1º Andar

19h30 – Análise de Dados: Transformando informação em decisão – Yago Giusti

20h30 – Backend, Banco de dados e qualidade – Matheus Prates