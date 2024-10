Fachada de shopping voa e bares fecham por causa do apagão provocado pela chuva em SP

A chuva forte e o vento desta sexta-feira (11) arrancaram parte da estrutura da fachada e derrubaram o forro do shopping SP Market, na zona sul de São Paulo.

O centro comercial estava com clientes quando um pedaço da fachada voou. Pedaços da estrutura foram levados pelo vento para dentro do centro comercial. Não há relatos de feridos.

Do nada começou uma tempestade e destruir tudo. Furacão Milton veio pro Brasil e eu não tô sabendo? Caiu até o teto do shopping SP Market pic.twitter.com/M0sTuGPHzE — 挽回 ⚪ (@tenote01) October 11, 2024

“Milton paulistano levou o teto do SP Market”, escreveu uma pessoa na rede social X, o antigo Twitter, entre vários comentários, em referência ao furacão que atingiu a Flórida, nos Estados Unidos, nesta semana.

Segundo o shopping, a equipe de brigada foi acionada imediatamente e isolou o local. O empreendimento continuou funcionando.

O mesmo não aconteceu com comerciantes da Barra Funda, na zona oeste paulistana.

O comerciante Leonardo Sores, proprietário da Cervejaria Central, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, reclamou dos prejuízos por causa da falta de luz no dia de maior movimento na semana.

Sem retorno da concessionária de energia Enel e sem saber que horas a luz iria voltar, ele fechou o bar. “Infelizmente ficamos no prejuízo. Cancelamos reservas e frustramos clientes que iriam comemorar aniversário”, disse.

Além da rua Sousa Lima, onde está o bar, outras vias do entorno foram afetadas, com comerciantes enfrentando o mesmo problema.

Em nota, a Enel disse que com as fortes chuvas e rajadas de vento de até 87 km/h que atingiram a área de concessão, trechos inteiros da rede elétrica foram danificados em alguns pontos.

As regiões oeste e sul da capital foram as mais atingidas, além dos municípios Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri.

“A companhia acionou imediatamente o plano de emergência e reforçou as equipes em campo para restabelecer o serviço para os clientes que tiveram o fornecimento impactado”, afirmou.

Também por causa do temporal, um um edifício na rua Engenheiro Jorge Oliva, na Vila Mascote, zona sul, a portaria ficou destruída. O vento chegou a quebrar um pedaço da parede.

O porteiro, Pedro Torres, foi quem presenciou tudo. Ele disse que primeiro, o vento quebrou a janela de trás e, depois, a porta da frente. “Parecia um vulto passando”, relata.

“Uma moradora do prédio estava passeando com o cachorro na hora e o vento quase a levou”, disse. “Eu me escondi no banheiro aqui da guarita, com medo de a janela quebrar e me machucar.”

Passageiros de seis voos que pousariam de Congonhas, também na zona sul, tiveram de descer em outros municípios, porque o aeroporto de Congonhas fechou das 19h53 às 20h12.

Outras duas decolagens tiveram de ser canceladas e, nesse caso, os passageiros terão de procurar as empresas aéreas.