Facens está entre as três melhores universidades no Prêmio IoT da ABINC

O Centro Universitário Facens conquistou o segundo lugar na categoria acadêmica do Prêmio IoT da Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC) com o projeto Smart Campus, após concorrer com mais de 70 instituições de todo o país. A entrega da premiação foi realizada no dia 10 de outubro, em São Paulo (SP).

O Prêmio IoT da ABINC tem por objetivo estimular o mercado a explorar as possibilidades que IoT proporciona em qualquer segmento, promover a divulgação de casos reais e seus resultados, aproximar mercado e fornecedores de soluções e dar visibilidade e fortalecer o ecossistema de IoT brasileiro.

A Profa. Dra. Regiane Relva Romano, Diretora do Smart Campus Facens, diz que é uma grande honra ter recebido o prêmio. “Trata-se de um reconhecimento das melhores iniciativas que estimulam o uso da IoT em diversas áreas da sociedade, com foco em obter ganhos de produtividade, eficiência e redução de custos em seus negócios e operações, algo que fazemos dentro do nosso espaço. O Smart Campus Facens tem se destacado pela aplicação prática das soluções de IoT para a área de cidades inteligentes, saúde, agro e indústria, o que nos enche de orgulho por sabermos que estamos realizando a nossa missão, que é a de formar cidadãos preparados para o mundo!”, diz.

O primeiro colocado na categoria foi o projeto “Embalagem Inteligente de Transporte de Órgãos, Tecidos e Insumos”, do Instituto Mauá de Tecnologia. O segundo lugar, ficou com o “Smart Campus Facens”; e o terceiro colocado o projeto “Conecta Saúde”, da PUC Rio.

Conheça o Smart Campus Facens

Smart Campus® é uma marca registrada do Centro Universitário Facens que se tornou uma terminologia utilizada e replicada em universidades e complexos nacionais e internacionais que aplica os conceitos de cidades inteligentes em toda a infraestrutura do espaço onde está instalado, em Sorocaba (SP).

Os projetos desenvolvidos dentro do campus são divididos em nove eixos de atuação, diretamente conectados aos Pilares de Sustentabilidade do campus Facens, aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e aos conceitos ESG (Environment, Social and Governance).

O Smart Campus é um ecossistema completo, onde são aplicados mais de 40 dispositivos IoT, soluções tecnológicas já integradas no primeiro sandbox do Brasil, um grande painel disponível no Smart Lab Facens, o Centro de Inovação responsável por todo o processo de pesquisa, desenvolvimento, testes, análises e governança das soluções aplicadas no campus inteligente. Esse dashboard reúne as informações dos projetos implementados no campus, simulando uma Central de Controle e Operações (CCO).

Desde a criação do Smart Lab, foram implementados mais de 350 projetos e diversos tipos de dispositivos de IoT (Internet das Coisas). Todas essas realizações permitiram o reconhecimento do campus como Centro de Referência de IoT e Tecnologias 4.0 do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil.

“São desenvolvidos projetos, envolvendo estudantes, pesquisadores e docentes, com o intuito de posicionar o cidadão no centro das ações, utilizando todos os recursos de inovação e tecnologia disponíveis para melhorar a qualidade de vida de cada pessoa que utiliza o campus e são aplicáveis em uma cidade real e inteligente”, conclui Regiane.