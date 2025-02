Fabrizio Angileri chega ao Brasil para ser anunciado como reforço do Corinthians

O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, recentemente acertado com o Corinthians, chegou ao Brasil nesta segunda-feira (24) para realizar exames médicos. O jogador, que está emprestado pelo Getafe, da Espanha, busca uma nova oportunidade em sua carreira após um período sem atuar.

Angileri, argentino de 30 anos, desembarcou em São Paulo e imediatamente iniciou os procedimentos médicos necessários para formalizar sua transferência. O contrato firmado entre o atleta e o clube paulista terá duração de um ano, com a possibilidade de compra ao final do período.

O lateral estava praticamente fora dos planos do Getafe e não jogou por nove meses, o que motivou a negociação com o Corinthians. O técnico José Bordalás não contava com Angileri para a temporada, levando o jogador a optar por um empréstimo em vez de buscar uma rescisão contratual, o que poderia comprometer os valores a receber do clube europeu.

O anúncio oficial da contratação deve ocorrer nos próximos dias, após algumas dificuldades nas negociações entre os clubes. A diretoria do Getafe foi cautelosa quanto à liberação do atleta, mas as partes conseguiram chegar a um acordo.

Na equipe corintiana, Angileri encontrará concorrência na posição de lateral-esquerdo com Hugo e Matheus Bidu. Ambos têm alternado na titularidade no início da temporada sob o comando do técnico Ramón Díaz, enquanto o clube se prepara para a fase decisiva do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores.