Fábricas de Cultura no ABC abrem quase 3 mil vagas para mais de 100 cursos gratuitos em 2025

Janeiro é tempo de férias, mas quem quiser fazer algum curso nas Fábricas de Cultura Diadema e São Bernardo do Campo – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo,e gerenciado pelas Organizações Sociais Poiesis e Catavento Cultural e Educacional – precisa ficar atento. A partir de 7 de janeiro, terça-feira, estarão abertas as inscrições para mais de 100 cursos gratuitos, e quase três mil vagas para o 1º semestre de 2025.

Os interessados poderão se inscrever nos ateliês de criação, que duram um semestre e acontecem duas vezes por semana, e nas trilhas de produção, que duram de dois a quatro meses e ocorrem uma vez por semana. Há opções para todas as idades, a partir dos 6 anos em Diadema, e a partir dos 8 anos em São Bernardo do Campo, com encontros nos períodos da manhã, tarde e noite, com encontros entre terça e sábado.

Em Diadema o público poderá aprender a criar roteiros para cinema; a dançar breaking; escrever projetos para editais; entender sobre eletrônica criativa (cultura maker); ter uma introdução ao drone; desenhar no estilo mangá e construir as próprias narrativas. Além disso, entre as novidades de 2025 estão duas trilhas em parceria com o PerifaCon, evento de cultura pop e nerd periférico que realizou a edição de 2024 na unidade. Nessas formações, o público poderá aprender sobre o universo da cultura pop e como tirar o próprio podcast do papel.

Agora, quem estiver em São Bernardo do Campo poderá aproveitar formações no ramo da música: violão, violino, viola, canto coral, percussão e produção musical. Para quem quer ficar por dentro do mundo da tecnologia haverá formação nas áreas de criação de games, robótica, audiovisual, informática e drones. Na dança, street dance, dança de salão, dança contemporânea e balé são alguns dos destaques. Para botar a mão na massa tem as formações de laboratório de criação (Maker) e artesanato digital e também dos cursos de artes visuais, circo, teatro e capoeira e até libras.

Confira mais detalhes e a lista completa de cursos no site do programa Fábricas de Cultura, selecionando a unidade de interesse.

Como se inscrever nos cursos das Fábricas de Cultura:

O processo de inscrição em cada unidade é diferente: em Diadema, os interessados precisam se inscrever presencialmente na recepção, levando RG e comprovante de residência. Já na unidade de São Bernardo do Campo, os interessados realizam primeiro uma pré-inscrição online (no site) até o dia 12 de janeiro. Após este período, os selecionados são convocados para efetuar a matrícula na unidade apresentando a documentação necessária (RG e comprovante de endereço).

No caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar a documentação. Estudantes só podem se inscrever nos cursos em contraturno escolar.

As aulas começam a partir do dia 4 de fevereiro, terça-feira. Todos os materiais necessários para as aulas são oferecidos pelas unidades. Os interessados podem se inscrever até 45 dias depois do início das aulas ou até o preenchimento das turmas.

Brincadeiras durante as férias? Têm nas Fábricas de Cultura!

Além de poder se inscrever nos cursos gratuitos, o público infantil poderá aproveitar a ação de Oficinas de Férias nas Fábricas de Cultura no Grande ABC.

Em São Bernardo do Campo as atividades acontecem desde 02 de janeiro e seguem até o dia 01 de fevereiro, com cerca de 130 atividades. São diversas modalidades como circo, libras, produção musical, moda e têxtil, artes visuais, teatro, tecnologia, audiovisual, música e dança. Destaque para as oficinas de colagem artística que acontecem nos dias 02, 16 e 30 de janeiro no período da manhã; as oficinas de desenho criativo, dias 10 e 24, e monotipia botânica nos dias 13 e 27. Vale também destacar a oficina de atividades e vivências circenses que acontecerão toda terça e quinta no período da tarde.

Já em Diadema, a programação começa no dia 14 de janeiro, terça-feira, com mais de 20 atividades de férias. São oficinas diversas, que resgatam as brincadeiras de rua e exploram ferramentas tecnológicas. A alegria estará garantida com brincadeiras com água, slime, desafios de dança e TikTok, espaço com videogame, drone e ping-pong.

Vale destacar as oficinas de Afro Cine, no dia 21, terça, às 14h, que contará com a exibição de animações africanas contemporâneas; e a oficina Desenhando Cartum, no dia 30, quinta, às 10h, em que os participantes irão criar os próprios personagens e aprender a construir histórias em quadrinhos com eles.

Assim como os demais serviços, essa agenda também é gratuita. Basta chegar para participar das atividades.

SERVIÇO:

Inscrições para os cursos do 1º semestre / 2025

A partir de 7 de janeiro | Gratuito

Início das aulas: 4 de fevereiro

Oficinas de férias em Diadema

De 14 a 31 de janeiro | Gratuito | Livre

Endereço: Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Tel: (11) 4061-3180

Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 20h | Sábados, das 9h às 17h | Domingos: somente em caso de programação cultural.

Funcionamento da biblioteca: de terça a sexta, das 9h às 19h | Sábados: das 9h às 17h (conforme a programação) | Domingos: Fechadas.

Oficinas de férias em São Bernardo do Campo

De 02 de janeiro a 01 de fevereiro | Gratuito | Livre

Endereço: Av. Armando Ítalo Setti, 80, Baeta Neves – São Bernardo do Campo | Tel: (11) 3246-4100

Funcionamento:Terça e quarta das 9h às 21h | Quinta a domingo das 9h às 17h.

Funcionamento da biblioteca: de terça a sábado, das 09h às 17h | Domingos: Fechadas.