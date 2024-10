Fábricas de Cultura Diadema e São Bernardo do Campo celebram a cultura sul-coreana

Separe o dia 9 de novembro, sábado, na agenda pois as Fábricas de Cultura – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo,e gerenciado pelas Organizações Sociais Poiesis e Catavento Cultural e Educacional – localizadas em Diadema e São Bernardo do Campo irão celebrar a cultura sul-coreana. O evento destaca o K-pop, gênero musical que mescla estilos diferentes como pop, rock, jazz, hip-hop, R&B e dance music para criar algo novo e experimental, além de aliar moda e dança.

Confira os destaques:

A partir das 13h, a Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo realiza a ação Ok-Star, uma mostra de talentos de danças e canto em K-pop. O público poderá aproveitar uma pista livre para exibir os passos deste estilo de dança e participar de um Random Dance – momento em que se pode arriscar a fazer a coreografia de um clipe durante o refrão da música. O evento ainda contará com apresentações de covers e brincadeiras como quiz e batalhas de dança.

E quem estiver pela Fábrica de Cultura Diadema poderá aproveitar a ação K-pop Experience com o grupo TPG. O grupo apresentará performances e dará uma aula aberta de coreografias populares deste estilo musical.

SERVIÇO:

Toda a programação é gratuita. Classificação: Livre

Os destaques, a seguir, não exigem inscrição. É só chegar e aproveitar!

Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo

Av. Armando Ítalo Setti, 80, Baeta Neves – São Bernardo do Campo | Tel: (11) 3246-4100

OK-Start

A partir das 13h

Fábrica de Cultura Diadema

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Tel: (11) 4061-3180

K-Pop Experience na Fábrica com TPG Studios

Das 16h20 às 18h20

Acesse os sites para saber mais sobre os serviços e o horário de funcionamento do Programa Fábricas de Cultura, selecionando a unidade de interesse.

Acessibilidade – Fábricas de Cultura setor A: as Fábricas de Cultura geridas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional – localizadas na zona leste de São Paulo, São Bernardo do Campo e Santos – oferecem rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, elevador, sanitários acessíveis, piso tátil, equipamentos que permitem a leitura para pessoas com deficiência visual e motora, impressoras braille, leitor de audiobooks e acervo com 170 exemplares em braille (livros e audiobooks), além de dicionário em Libras.

Acessibilidade – Fábricas de Cultura setor B (geridas pela Poiesis): as Fábricas de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, Jaçanã, Capão Redondo, Jardim São Luís, e Diadema oferecem rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, elevador, sanitários acessíveis, piso tátil, equipamentos que permitem a leitura para pessoas com deficiência visual e motora, impressoras braille, leitor de audiobooks e acervo com mais de 191 exemplares em braille (livros e audiobooks), além de dicionário em Libras. A Fábrica de Cultura Osasco tem rampa de acesso, elevador e os recursos de acessibilidade na Bibliotech, enquanto a Fábrica de Cultura Iguape tem piso tátil nas escadas e elevador.