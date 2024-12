Fábricas de Cultura de São Paulo terão mais de 20 mil vagas para cursos gratuitos em 2025

Janeiro é tempo de férias, mas quem quiser fazer algum curso nas 10 unidades das Fábricas de Cultura – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pelas Organizações Sociais Catavento Cultural e Educacional e Poiesis – , localizadas na capital paulista, precisa ficar atento. A partir de 7 de janeiro, terça-feira, estarão abertas as inscrições para mais de 800 cursos gratuitos, com mais de 20 mil vagas do 1º semestre de 2025.

Confira alguns dos destaques da programação, separados por região:

Zona Leste

Para quem gosta do universo dos Games, em Cidade Tiradentes é possível aprender a criar o seu próprio jogo, desde a criação do roteiro, modelagem 3D e programação até a trilha sonora. Além disso, no curso de Graffiti, o aprendiz poderá aprender técnicas de desenho, pintura em murais e telas, stencil, desenvolver seu traço artístico próprio e customizar objetos.

Para aqueles que sonham em se tornar músicos, Sapopemba é o local certo! Esta unidade oferece cursos de instrumentos de sopros, percussão, cordas e violão. Além dos cursos de instrumentos, também é possível aprender todas as etapas de produção de uma música no curso de Produção Musical.

Em Itaim Paulista, todos podem movimentar o corpo no curso de Balé Afro ou aprimorar o gingado na Capoeira. Já em Vila Curuçá, o curso de Moda não apenas desenvolve o lado artístico dos aprendizes, mas também os capacita a explorar seu potencial empreendedor, possibilitando a criação de peças únicas e estimulando a produção local.

Por fim, no Parque Belém é possível produzir um curta-metragem no curso de Cinema, aprender acrobacias no curso de Circo ou deixar a criatividade aflorar e colocar a mão na massa no Laboratório de Criação Maker.

Zona Norte

Na Fábrica de Cultura Brasilândia poderá aprender sobre as ferramentas que permitem ao DJ produzir as próprias músicas e trilhas sonoras; além de captar e editar imagens produzidas por drone. Já os jovens que vivem na região do Jaçanã podem iniciar na percussão com foco em bateria, ou mergulhar nas Danças urbanas a partir do Hip Hop.

E a dança segue em destaque na Vila Nova Cachoeirinha com uma novidade para o 1º semestre: um curso focado no estilo K-pop, atrelado ao TikTok e ao breaking; outra opção na unidade é o curso de Ilustração digital, priorizando o ensino das ferramentas e construção das primeiras imagens e desenhos.

Zona Sul

O público da zona Sul tem diversas opções na Fábrica de Cultura Capão Redondo, dentre elas: aprender a tocar variados instrumentos de sopros, como saxofone, trompete, trombone, flauta transversal e flauta doce, de forma coletiva. Outra opção é um curso de Improvisação e humor para quem quiser desenvolver técnicas do teatro esporte, improvisação cômica, criação de narrativas improvisadas, números de humor individuais e coletivos.

Já na Fábrica de Cultura Jardim São Luís é possível aprender as etapas iniciais de modelagem de roupas utilizando a máquina de costura; ou participar do Projeto Espetáculo com foco nas linguagens de dança contemporânea e música. Esse curso permite aos participantes explorarem todas as etapas de produção de um espetáculo que combina dança com experimentação sonora e a criação de trilhas musicais originais.

Como se inscrever nos cursos das Fábricas de Cultura:

O processo de inscrição em cada unidade é diferente: nas unidades da zona norte e sul de São Paulo, os interessados precisam se inscrever presencialmente na recepção, levando RG e comprovante de residência, a partir do dia 7 de janeiro.

Já nas unidades da zona leste, os interessados realizam primeiro uma pré-inscrição online (no site) até o dia 12 de janeiro. Após este período, os selecionados são convocados para efetuar a matrícula na unidade apresentando a documentação necessária (RG e comprovante de endereço).

No caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar a documentação. Estudantes só podem se inscrever nos cursos em contraturno escolar.

As aulas começam a partir do dia 4 de fevereiro, terça-feira. Todos os materiais necessários para as aulas são oferecidos pelas unidades. Os interessados podem se inscrever até 45 dias depois do início das aulas ou até o preenchimento das turmas.

Confira mais detalhes e a lista completa de cursos no site do programa Fábricas de Cultura, selecionando a unidade de interesse.

Brincadeiras durante as férias? Aproveite nas Fábricas de Cultura!

Além de poder se inscrever nos cursos gratuitos do 1º semestre de 2025, o público infantil poderá aproveitar quase 1.500 atividades realizadas por meio da ação Oficinas de Férias nas Fábricas de Cultura de São Paulo.

Zona Leste

Nas Fábricas de Cultura da zona leste as atividades acontecem desde 2 de janeiro e seguem até 1º de fevereiro e, somente a região, terá quase mil atividades para aproveitar! São diversas modalidades como Circo, Libras (Língua Brasileira de Sinais), Produção musical, Moda e Têxtil, Artes Visuais, Teatro, Tecnologia, Audiovisual, Música e Dança. Destaque para a oficina de Fotografia com Drones que acontece dia 21 de janeiro no Itaim Paulista, onde os participantes conhecerão os fundamentos básicos da fotografia aérea realizando exercícios de captura de imagens com drones. Já em Sapopemba, no dia 16, acontece a oficina Criação e Montagem de Quebra-Cabeças onde utilizando os equipamentos da sala Maker os participantes poderão confeccionar, criar, estilizar, imaginar e montar os seus jogos, unindo o universo da arte e da tecnologia.

Zona Norte

Cerca de 80 atividades estarão acontecendo nas Fábricas de Cultura Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia a partir de 14 de janeiro, e a partir de 7 de janeiro na unidade Jaçanã. São oficinas diversas, que resgatam as brincadeiras de rua e exploram ferramentas tecnológicas. A alegria estará garantida por meio de brincadeiras com água, slime, desafios de dança e TikTok, espaço com videogame, drone e ping-pong.

Entre os destaques estão: gincanas e brincadeiras circenses para todos no dia 16, quinta-feira, às 10h30 (Vila Nova Cachoeirinha); uma sessão de cinema especial com filme que celebra a cultura nerd e gamer no dia 17, sexta-feira, às 14h (Jaçanã); e uma série de Gincanas com água no dia 23, quinta-feira, às 15h (Brasilândia).

Zona Sul

Os pequenos da zona Sul não vão ficar de fora: a partir de 14 de janeiro as Fábricas de Cultura Capão Redondo e Jardim São Luís estarão com quase 60 atividades para divertir a todos. Entre as ações em destaque estão um campeonato do jogo street fighter com fliperamas maker (produzidos na Fábrica de Cultura Capão Redondo) programado para o dia 23, quinta-feira, a partir das 14h; e a atividade Desfile de Monstros na unidade Jardim São Luís, onde os participantes constroem cabeças monstruosas usando papelão, fitas, botões e outros materiais para então “espalhar o terror” pela Fábrica. A atividade acontece no dia 17, sexta-feira, às 14h.

Assim como os demais serviços, essa agenda também é gratuita. Basta chegar para participar das atividades. Além disso, todos os materiais necessários para a realização das oficinas são oferecidos pelas Fábricas de Cultura.

SERVIÇO:

Inscrições para os cursos do 1º semestre / 2025

A partir de 7 de janeiro | Gratuito

Início das aulas: 4 de fevereiro

Oficinas de férias nas Fábricas de Cultura da zona leste

De 02 de janeiro a 01 de fevereiro | Gratuito | Livre

Zona Leste

Fábrica de Cultura Parque Belém

Av. Celso Garcia, 2231 – Belenzinho | Tel: (11) 2618-3447

Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 – Conj. Hab. Fazenda do Carmo | (11) 2556-3624

Fábrica de Cultura Itaim Paulista

R. Estudantes da China, 500 | (11) 2025-1991

Fábrica de Cultura Sapopemba

Augustin Luberti, 300 – Fazenda da Juta | (11) 2012-5803

Fábrica de Cultura Vila Curuçá

R. Pedra Dourada, 65 – Jardim Robru | (11) 2016-3316

Oficinas de férias nas Fábricas de Cultura das zonas norte e sul

De 14 a 31 de janeiro, com exceção da unidade Jaçanã que começa no dia 7 de janeiro | Gratuito | Livre

Zona Norte

Fábrica de Cultura Brasilândia

Avenida General Penha Brasil, 2508 | Tel: (11) 3859-2300

Fábrica de Cultura Jaçanã

Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 | Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360 | Tel: (11) 2249-8010

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Rua Franklin do Amaral, 1575 | Tel: (11) 2233-9270

Zona Sul

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Entrada 1: Rua Bacia de São Francisco, s/n, Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Entrada 2: Rua Algard, 82, Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Tel: (11) 5822-5240

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Rua Antônio Ramos Rosa, 651 | Tel: (11) 5510-5530

Funcionamento das unidades: terça a sexta, das 9h às 20h

Unidades Vila Nova Cachoeirinha e Jaçanã, das 9h às 21h.

Sábados, das 9h às 17h.

Domingos: Fábricas de Cultura funcionam no domingo somente em caso de programação cultural.

Funcionamento das bibliotecas: de terça a sexta, das 9h às 19h.

Sábados: das 9h às 17h (conforme a programação) | Domingos: Fechadas.