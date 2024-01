Fábricas de Cultura aquecem a folia do Carnaval nas periferias da cidade e RMSP

“Em fevereiro, tem carnaval” e as Fábricas de Cultura – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciada pela Poiesis – vão fazer muita folia, nos bairros onde estão localizadas, para divertir crianças, jovens e adultos. Tudo gratuito! Confira alguns destaques por região.

Zona norte

A Biblioteca da Fábrica de Cultura Brasilândia realiza no dia 9, sexta-feira, às 10h, a Oficina de Máscaras de Carnaval que permitirá ao participante explorar a criatividade e diversos materiais. Também no dia 9, mas na Fábrica de Cultura Jaçanã, acontece o Carnaval é na Fábrica. Neste encontro, o público poderá pular com as tradicionais marchinhas, com os novos hits, além de vestir a melhor fantasia para aproveitar o esquenta carnavalesco A celebração vai das 10h até às 14h.

No dia 10, sábado, é a vez da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha se juntar à festa com o Carnaval na Fábrica, a partir das 14h30. Quem guiará a diversão é o Bloco Jah É, tradicional da zona norte, que trará seu repertório reggae music embalado pela contagiante batida do samba reggae baiano.

A biblioteca da Fábrica de Cultura Jaçanã também realizará diversas ações. No dia 15, quinta, das 14h às 16h, os frequentadores da biblioteca poderão visitar a exposição Festas, Sambas e outros Carnavais, em cartaz no Sesc Casa Verde, que reúne obras do acervo de cultura popular do Museu do Pontal, objetos e documentação sobre as festas típicas brasileiras. Os interessados devem se inscrever na biblioteca até o dia 15/2. São 30 vagas, e a atividade inclui lanche e transporte. No sábado, 17, às 14h, acontece o Sarau de Máscaras, em que o público traz as próprias máscaras para apresentar intervenções musicais, literárias ou visuais.

O dia 24, sábado, será marcado por dobradinha especial na Fábrica de Cultura Brasilândia. A partir das 11h tem a Oficina de Construção de instrumentos com materiais reciclados, ministrada pelo grupo Baque CT. Neste encontro, além de aprender a construir os instrumentos, os participantes também descobrirão mais sobre o samba, maracatu, samba-reggae e outras manifestações culturais relacionadas ao Carnaval. Ao final, todos se juntam para um cortejo musical pela Fábrica. Mais tarde, às 14h, começa o CarnaBraza, o bloco da Fábrica que sairá pelas ruas da Brasilândia junto com o Bloco Unidos do Guraú e membros das escolas de samba da região.

E a Biblioteca da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha faz o Carnaval na Biblio: da brincadeira ao bloquinho no dia 28, quarta, às 14h30. Na atividade, a criançada celebrará o período e inspirada pela obra “12 brincadeiras africanas e indígenas” de Rogério Andrade Barbosa e Yaguarê Yamã.

Zona sul

O Bloco do Beco junto com as Fábricas de Cultura Jardim São Luís e Capão Redondo convidam a todos para participar do show Bloco do Beco vai pegar você, a partir de um repertório amplo com sambas antigos, músicas tradicionais do carnaval de rua e composições próprias do bloco. O evento acontece no dia 10, sábado, a partir das 14h, no Jardim Ibirapuera (Rua Salgueiro do Campo, 612).

Já na segunda, dia 12, a Fábrica de Cultura Capão Redondo se une ao Bloco É Di Santo, um dos poucos blocos afros da zona sul de São Paulo, para celebrar o Carnaval com a comunidade do M’Boi Mirim. O bloco, que conta com 60 percussionistas de várias idades, festejará das 12h às 22h na Casa de Cultura M’boi Mirim, localizada na Av. Inácio Dias da Silva, S/N – Piraporinha.

A Fábrica de Cultura Jardim São Luís leva para as ruas do Jardim Monte Azul o Carnaval de Rua no dia 13, terça, das 16h às 20h. A concentração será na Travessa Andreá Cima, 170, para então o público cair na folia com o Bloco Império do Morro, que desde 1982 desfila pelas ruas da região.

Na quinta, 22, a Biblioteca da Fábrica de Cultura Capão Redondo realiza a atividade Pra Que(m) Carnaval?, às 14h30. O objetivo é promover uma conversa sobre a importância desta festa de rua, sua construção histórica e o impacto no imaginário brasileiro. Após a conversa, os participantes irão criar as próprias máscaras e fantasias para um baile carnavalesco. E no sábado, 24, das 12h às 17h, acontece o tradicional CarnaFábrica da unidade. O público sairá pelas ruas do bairro e depois participarão de um baile com a bateria dos Pequeninos da 2 na Rua Algard, 82.

Região Metropolitana

Na região metropolitana, a diversão começa na Fábrica de Cultura Osasco com a Oficina de Adereços de Carnaval, organizada pela equipe de biblioteca no dia 6, terça-feira, às 14h30. Os participantes vão confeccionar juntos os adereços carnavalescos para serem utilizados em cortejo no mesmo dia. Outra opção é a Oficina de Construção de instrumentos com materiais recicláveis no dia 7, quarta-feira, às 14h30. Desta vez, a equipe da biblioteca mostrará como confeccionar instrumentos musicais com materiais reutilizáveis.

Ainda na Fábrica de Cultura Osasco acontece no dia 23/02, sexta, o Cortejo RochBaile a partir das 16h. A ação celebra tanto o Carnaval como o Aniversário de Osasco (19 de fevereiro). O cortejo irá sair pelas ruas do Rochdale junto com o Mestre Joel de Itaenga, nascido em Pernambuco, e que mora em São Paulo desde os anos 1980, difundindo e mantendo suas raízes culturais junto a artistas e grupos paulistas. Ele apresentará uma vivência com os ritmos da cultura popular pernambucana como Samba de Coco, Cirandas, Maracatu Rural, Frevos, Toadas e Cavalo Marinho, em um movimento de resgate e divulgação das manifestações nordestinas e afro-brasileiras.

E quem quiser participar de uma boa festa não pode perder o BiblioBaile da Biblioteca da Fábrica de Cultura Diadema na sexta, 9, às 14h. Os participantes poderão se maquiar e confeccionar máscaras no local. A agenda do mês termina na Fábrica de Cultura Diadema com a Ressaca de Carnaval no dia 24, sábado, das 14h às 18h. O Bloco da Moça, tradicional da região, vem até a Fábrica para um cortejo carnavalesco de despedida com muito samba.

Não é necessário se inscrever para participar das oficinas organizadas pelas bibliotecas das unidades. Confira a programação completa do mês no site do programa Fábricas de Cultura.