Fábrica de picolés é interditada após barata ser encontrada em produto

Recentemente, um incidente alarmante foi reportado por uma consumidora que encontrou uma barata inteira dentro de um picolé da marca Ski Branco, produzido pela fábrica Doce Verão. A mulher, cuja identidade não foi divulgada, expressou sua indignação com a descoberta, revelando as condições inadequadas do produto.

Em resposta à denúncia, uma ação de fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária revelou que a fábrica localizada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, operava sem as devidas licenças sanitárias e o certificado do Corpo de Bombeiros. Além disso, as condições estruturais do local foram consideradas insatisfatórias.

A varredura sanitária, que contou com a colaboração do 39º Batalhão da Polícia Militar, expôs uma série de problemas nas instalações. As equipes encontraram rachaduras e mofo nas paredes e no teto, ralos inadequados e a ausência de telas de proteção contra insetos e outras pragas.

O secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, comentou sobre a gravidade da situação: “O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à saúde e segurança. As condições encontradas neste estabelecimento são inaceitáveis. A interdição é uma medida necessária, e a empresa só poderá reabrir após corrigir todas as irregularidades.”

Para retomar suas atividades dentro das normas sanitárias e regulatórias, a Doce Verão deverá apresentar um plano de adequação. As autoridades competentes continuarão monitorando o caso para assegurar que todas as exigências sejam cumpridas adequadamente.

Além disso, a equipe de reportagem tentou entrar em contato com a Doce Verão para obter uma posição sobre os fatos ocorridos; no entanto, até o momento da publicação desta matéria, não houve retorno da empresa. O espaço permanece disponível para esclarecimentos adicionais.