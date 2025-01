Fábrica de Cultura Osasco abre 2025 com mais de 600 vagas para cursos gratuitos

Em janeiro, mês de férias escolares, a criançada – e quem for mais velho também – poderá se divertir e já se planejar para o futuro na Fábrica de Cultura Osasco – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pelas Organizações Sociais Poiesis e Catavento Cultural e Educacional. A partir do dia 7 de janeiro, terça-feira, estarão abertas as inscrições para mais de 30 cursos gratuitos, com cerca de 600 vagas para o 1º semestre de 2025.

O público poderá aprender sobre Drones (da montagem a pilotagem); canto de forma coletiva por meio de um coral; descobrir os segredos da fotografia e revelação artesanal de fotos; mergulhar no mundo da percussão a partir do ritmo do maracatu; e até a criar os próprios jogos no Roblox. Entre as novidades deste ano tem formação de teatro e radionovela; de teoria musical e de beleza afro, com foco em cabelos e penteados. Confira mais detalhes e a lista completa de cursos no site das Fábricas de Cultura.

Brincadeiras durante as férias? Sim, também encontra na Fábrica de Cultura Osasco

A partir de 14 de janeiro, terça-feira, as crianças podem se divertir na Fábrica de Cultura com mais de 20 atividades de férias. São oficinas diversas, que resgatam as brincadeiras de rua e exploram atividades tecnológicas. A alegria estará garantida com brincadeiras com água, slime, desafios de dança e TikTok, espaço com videogame, drone e ping-pong.

Assim como os demais serviços, essa agenda também é gratuita. Basta chegar para participar das atividades. Confira datas e horários nas redes sociais das Fábricas de Cultura (Instagram e Facebook).

Como se inscrever nos cursos das Fábricas de Cultura:

Os interessados poderão se inscrever nos ateliês de criação, que duram um semestre e acontecem duas vezes por semana, e nas trilhas de produção, que duram de dois a quatro meses e ocorrem uma vez por semana. Há opções para todas as idades, a partir dos 6 anos, com encontros nos períodos da manhã, tarde e noite.

Para se tornar aprendiz das Fábricas de Cultura é necessário apresentar RG e comprovante de residência – no caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar a documentação – na recepção da unidade. No caso de estudantes, só é possível se inscrever nos cursos em contraturno escolar.

As aulas terão início no dia 4 de fevereiro, terça-feira. Todos os materiais necessários para as aulas são oferecidos pelas unidades. Os interessados podem se inscrever até 45 dias depois do início das aulas ou até o preenchimento das turmas.

Para conhecer mais sobre o trabalho das Fábricas de Cultura e formas de apoiar, acesse o site do Programa.

SERVIÇO:

Fábrica de Cultura Osasco

Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco | Tel: (11) 3689-7600

Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 21h (terças, quintas e sextas) e das 9h às 19h (quartas) | Sábados: das 9h às 17h | Domingos: somente em caso de programação cultural.

Funcionamento da biblioteca: de terça a sexta, das 9h às 19h | Sábados: das 9h às 17h (conforme a programação) | Domingos: Fechadas.

Inscrições para os cursos do 1º semestre / 2025

Presencial e a partir de 7 de janeiro | Gratuito

Início das aulas: 4 de fevereiro

Oficinas de férias

De 14 a 31 de janeiro | Gratuito | Livre