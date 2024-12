Fábrica de Cultura Capão Redondo celebra 12 anos com Fundo de Quintal e muito samba

Nos últimos 12 anos, a Fábrica de Cultura Capão Redondo – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Organização Social Poiesis – vem potencializando artistas locais, além de ser espaço de lazer e convivência para os moradores da região. Para marcar mais um aniversário, a Fábrica de Cultura recebe no sábado (14), das 14h às 21h, os grupos Fundo de Quintal, Samba da Vila, Todo Sábado é Sagrado, Samba Pé de Moça e Preto Branco Samba Soul.

Além disso, o Projeto Vida Corrida, que há 25 anos atua na região proporcionando ações físicas e sociais para crianças, jovens, adultos e idosos, estará presente com uma oficina sobre saúde coletiva ministrada por Cibelle Borges, representante do projeto. O evento também terá a participação de Jéssica Campos, escritora e poeta do Sarau do Capão e participante do Projeto Vida Corrida, que apresentará poesias autorais durante a festa.

O evento ainda contará com apresentação artística de Rafael Fish, rapper e Técnico de Áudio na unidade, junto com aprendizes, espaços com empreendimentos da região e de brincar para as crianças. Todas as atrações terão interpretação em Libras.

Samba pelas Fábricas de Cultura. Confira!

O Dia Nacional do Samba é celebrado no dia 2 de dezembro, mas as Fábricas de Cultura seguem em festa durante todo o mês.

No dia 6, sexta-feira, o Núcleo Taipas – Fábrica de Cultura Brasilândia recebe o grupo Os Boêmios, que irá apresentar a partir das 18h30 alguns sucessos de domínio popular.

Quem estiver pelo Vale do Ribeira não pode deixar de passar pela Fábrica de Cultura Iguape no sábado, 7, das 14h às 21h. A unidade vai celebrar o Dia do Samba com uma agenda diversa, incluindo um encontro com Representantes de Agremiações em Blocos Carnavalescos de Iguape; oficina de Percussão com a mestra Adriana Aragão; e apresentação de Joel Trindade e banda.

Já a Fábrica de Cultura Brasilândia realiza no dia 15, domingo, das 12h às 17h, um ensaio aberto de samba e MPB. Essa festa contará com a presença de Dandará Nilé, com sua potente celebração do samba e da ancestralidade; Demelo Fesan, trazendo suas canções autorais em voz e violão; Fafá Reis, com seu swing e os clássicos da música popular brasileira; Trio Brasilidades, misturando ritmos como samba, forró, reggae, samba rock, rap e MPB; e Manga, que apresentará músicas do seu EP Gaiola (2025). O evento ainda terá comidas gratuitas para o público.

SERVIÇO:

Toda a programação é gratuita

Sem necessidade de inscrição. É só chegar e aproveitar!

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Entrada 1: Rua Bacia de São Francisco, s/n, Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Entrada 2: Rua Algard, 82, Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Tel: (11) 5822-5240

Aniversário de 12 anos da Fábrica de Cultura

14/12, sábado, das 14h às 21h | Livre | Com Libras

Samba pelas Fábricas de Cultura

Núcleo Taipas – Fábrica de Cultura Brasilândia

Rua Joaquim Pimentel, 200 | Tel: (11) 3971-3640

Dia do Samba com Os Boêmios

6/12, sexta-feira, das 18h30 às 20h

Fábrica de Cultura Iguape

Praça Engenheiro Greenhalgh, 01, Centro Histórico – Iguape | Tel: (13) 3848-9300

Dia Nacional do Samba

7/12, sábado, das 14h às 21h

Fábrica de Cultura Brasilândia

Avenida General Penha Brasil, 2508 | Tel: (11) 3859-2300

Ensaio aberto especial samba & MPB

15/12, domingo, das 12h às 17h