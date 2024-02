Fábrica da Librelato passa por transformação tecnológica para atender o mercado

A Librelato celebrou na última quinta-feira, 08/02, a modernização de sua unidade industrial de Criciúma, SC. Inaugurada em 2010, a fábrica passou por uma renovação completa nos últimos anos, com um investimento total de 15 milhões de reais. Na ocasião, foi realizada uma cerimônia para selar a transformação da unidade. O evento contou com a presença de autoridades e convidados especiais, entre eles o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, que destacou a relevância da marca Librelato no cenário nacional, o crescimento da empresa e os empregos gerados na cidade. Após os discursos, todos participaram de um tour pela nova planta industrial, quando foi possível conhecer o processo de fabricação dos implementos Librelato.

A modernização baseou-se principalmente na atualização do layout de manufatura, visando garantir a otimização dos processos. Além disso, a Librelato investiu na expansão de sua linha de produção, com o intuito de atender à crescente demanda do mercado de transportes. Na fábrica de Criciúma, especificamente, são produzidos produtos para aplicações de carga aberta, incluindo a linha de graneleiros e de porta-contêineres.

A busca pela eficiência operacional levou à digitalização de processos e à introdução de robotização em determinados pontos da linha de produção. Adicionalmente, foram realizadas melhorias integradas ao crescimento sustentável, incluindo investimentos em estações de tratamento de efluentes líquidos e de água localizadas na filial.

Segundo José Carlos Sprícigo, CEO da Librelato, “essa modernização aconteceu de forma orgânica, pois a Librelato está sempre acompanhando as novas demandas de mercado para atendê-lo da melhor forma possível. Além disso, temos em nosso DNA o comprometimento com resultados e um olhar voltado para a expansão dos negócios e satisfação dos clientes”. Após as recentes melhorias, a fabricante de implementos rodoviários está mais preparada para suprir as expectativas de frotistas e motoristas por graneleiros e porta-contêineres.