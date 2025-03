Fabio Torres, Anná e Thalma de Freitas se apresentam no Sesc Consolação 

Na semana seguinte ao Carnaval, o Sesc Consolação apresenta uma série de três shows que transitam entre o jazz, MPB e diferentes ritmos da música popular brasileira. Fabio Torres, Anná e Thalma de Freitas sobem ao palco do Teatro Anchieta, em apresentações que destacam essa diversidade sonora. Os ingressos podem ser adquiridos pelo portal, pelo aplicativo Credencial Sesc SP e nas bilheterias do Sesc.

Na sexta (7), às 20h, o pianista premiado Fábio Torres apresenta ‘Além do Jardim‘, um espetáculo que une a sofisticação do jazz à riqueza da MPB, com referências a Tom Jobim, Jacob do Bandolim e Pixinguinha. Acompanhado por seu quarteto – Fabio Leal (guitarra), Paulo Paulelli (contrabaixo acústico) e Cainã Mendonça (bateria) – e pela voz de Lu Alves, o músico oferece uma imersão na música brasileira contemporânea sob novas perspectivas.

No sábado (8), também às 20h, a multiartista Anná, ao lado de sua banda 100% feminina, comanda o show dançante “Baila Brasileira”. De Carmen Miranda à Joelma, de Chiquinha Gonzaga à Marília Mendonça, o repertório passeia por hits consagrados pelas mulheres da música popular brasileira em ritmos de samba, forró, marchinha, funk e axé, evidenciando a força e o talento das mulheres na cena musical.

E no domingo (9), às 18h, a atriz, cantora e compositora Thalma de Freitas encerra a programação com o show “Serendipidades”, inspirado em três décadas de estudos esotéricos. Acompanhada por um trio de samba jazz, a artista conduz uma jornada sonora que une profundidade e lirismo, trazendo faixas do álbum “Sorte!” (indicado ao Grammy em 2020) e outros sucessos de sua trajetória. Como o próprio título sugere, a apresentação é uma experiência de encontros e descobertas inesperadas.

Serviço:



7/3. Sexta-feira, 20h.

Fabio Torres Quarteto convida Lu Alves

8 de março (sábado), 20h.

Anná – Baila Brasileira

9 de março. Domingo, 18h.

Thalma de Freitas – Serendipidades

Local: Teatro Anchieta – Rua Dr. Vila Nova, 245 – Consolação, São Paulo/SP

Informações: (11) 3234-3000

Classificação: Livre

Duração: 90 minutos

Ingressos: R$60,00 (inteira), R$30,00 (meia-entrada) e R$18,00 (inteira).

Venda de ingressos on-line: a partir do dia 25/2 (terça), às 17h, em centralderelacionamentodigital e no App Credencial Sesc

Venda de ingressos presencial: a partir de 26/2 (quarta), às 17h, nas bilheterias do Sesc SP

Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Sesc Consolação

Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, São Paulo

Metrô Higienópolis-Mackenzie

Informações: (11) 3234-3000

sescsp.org.br/consolacao