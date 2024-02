Fábio Soares sugere instalação de pontos de recarga para veículos elétricos

O vereador Fábio Soares (PSDB) protocolou indicação junto à Prefeitura de São Caetano do Sul visando melhorias na área de mobilidade urbana. O parlamentar encaminhou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) estudos para instalação de pontos para recarga de veículos elétricos em locais públicos.

Na justificativa da indicação, Fábio Soares ressaltou que o objetivo da propositura é incentivar o uso destes veículos pela população e também contribuir com o meio ambiente.

“A instalação de pontos de recarga em locais públicos aumentará a atratividade dessa tecnologia e contribuirá para a geração de empregos, impulsionando a indústria de equipamentos de recarga e fomentando a pesquisa e inovação no setor, sendo um passo significativo em direção a um futuro mais sustentável e alinhado com as demandas ambientais e sociais da atualidade”, afirmou.

Em outra solicitação encaminhada à administração municipal, o vereador pediu a abertura do canteiro central em frente ao novo prédio do 156 SOS Cidadão, localizado na Avenida Guido Aliberti, 1667, no bairro Cerâmica.

“Devido à grande quantidade de veículos que transitam no local, solicitamos a abertura do canteiro central para que, em situações de emergência, as viaturas possam cruzar a Avenida Guido Aliberti e acessar o sentido centro-bairro com mais agilidade”, frisou.