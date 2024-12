Fábio Soares propõe implementação de minicidades de trânsito em parques e praças

O vereador Fábio Soares (Republicanos) protocolou uma indicação solicitando a realização de estudos para a implementação de minicidades de trânsito em todos os parques e praças de São Caetano do Sul. A proposta busca criar ambientes educativos onde as crianças possam aprender, desde cedo, as normas de convivência no trânsito.

Na justificativa da indicação, Fábio Soares destacou a importância dessa iniciativa para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. “Essas estruturas, compostas por pistas, faixas de pedestres, placas de sinalização e semáforos, ensinam às crianças as regras básicas de convivência no trânsito, como o respeito às sinalizações, às faixas de pedestres e aos semáforos”, afirmou o vereador.

O parlamentar também ressaltou os benefícios dessa medida para a saúde e a integração social da comunidade. “Além de contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, essa iniciativa incentiva a prática de atividades ao ar livre, promovendo saúde e interação entre as pessoas. As minicidades de trânsito podem ser utilizadas por escolas para aulas práticas de educação no trânsito e pelas famílias, fortalecendo os laços comunitários”, explicou.

Segundo Fábio Soares, a proposta representa uma medida de longo prazo que busca transformar São Caetano do Sul em um exemplo de cidade que investe na educação para o trânsito, priorizando a formação de uma geração mais responsável e preparada para o futuro. “Essa ação está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que visam tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, complementou o vereador.