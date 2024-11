Fábio Soares propõe a criação de “Sala Lilás” nas unidades de urgência e emergência

O vereador Fábio Soares (Republicanos) protocolou uma indicação para que a Prefeitura de São Caetano do Sul desenvolva um projeto de lei visando a implementação da “Sala Lilás” nas unidades de urgência e emergência do município. A proposta pretende criar um espaço dedicado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência.

Na justificativa da indicação, o vereador destacou que a violência contra a mulher é um problema sério de saúde pública, que exige ações rápidas, integradas e eficazes. “A Sala Lilás é uma medida fundamental para assegurar que as vítimas recebam o apoio necessário em momentos de extrema vulnerabilidade, oferecendo atendimento especializado e imediato”.

O parlamentar também enfatizou a responsabilidade do poder público no combate à violência e a necessidade de um atendimento mais eficaz e humanizado às mulheres em situação de risco. “A criação da Sala Lilás vai além do atendimento emergencial”, afirmou. “Ela fortalecerá a rede de enfrentamento à violência no município, proporcionando um ambiente de acolhimento que permitirá um atendimento mais assertivo e uma integração eficiente com outros serviços de assistência”, completou Fábio Soares.

Conforme os dados apresentados na propositura, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) registrou 380.735 ações judiciais relacionadas à violência doméstica, estupro e feminicídio entre janeiro e maio deste ano no Brasil. Desse total, 318.514 processos estavam relacionados à violência doméstica, 56.958 ao crime de estupro e 5.263 ao feminicídio. Esses números indicam um aumento alarmante de 78,5% nos processos de violência doméstica apenas entre março e abril de 2024.