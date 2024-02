Fábio Soares pede cuidados com a saúde ocular na terceira idade

O vereador Fábio Soares (PSDB) protocolou projeto de lei para criação da Carreta Boa Visão da Terceira Idade em São Caetano do Sul. O objetivo da propositura é oferecer avaliações oftalmológicas gratuitas, anualmente, para pessoas a partir dos 60 anos.

“Muitos enfrentam dificuldades para acessar serviços oftalmológicos, o que pode resultar em problemas visuais não diagnosticados. Esse atendimento facilitará o acesso e, por consequência, a detecção precoce de alguma doença”, defende o vereador na justificativa do projeto, que será analisado pelas comissões da Casa antes de ir para votação em plenário.

De acordo com projeto, a carreta será equipada com instalações oftalmológicas adequadas para realizar exames de rotina, identificando problemas visuais e encaminhar os idosos para tratamento especializado. O calendário de visitas da carreta será divulgado previamente, contemplando diferentes regiões do município para assegurar que os idosos tenham fácil acesso aos serviços de saúde.

O parlamentar ressalta a importância da identificação e tratamento dos problemas oculares específicos. “A saúde visual é essencial para a qualidade de vida dos idosos, impactando diretamente na independência e no bem-estar. Este projeto contribuirá, significativamente, para a promoção da saúde ocular da população idosa em nossa cidade”, complementa Fábio Soares.