Fábio Porchat pai faz a curadoria de arte da 19ª ESFE

Fábio Ferrari Porchat de Assis, diretor, roteirista e produtor de cinema, escritor e poeta é o curador da exposições de arte que será apresentada na 19ª edição do maior Encontro do Setor de Eventos (ESFE) da América Latina, tematizado em ‘De volta ao jogo’. Evento, que será realizado dia 20 de fevereiro de 2024, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, das 8h às 19h, com intensa geração de networking e coquetel de encerramento, reunirá a premiada escultura de Beatriz de Carvalho, “Eva – O Espírito do Novo Mundo”, catalogada pela Figuration Critique de Paris (1999); cinco obras em bico de pena e nanquim (1960), de Ferenc Kiss, considerado o pai do surrealismo brasileiro e outras cinco obras de Cassiano Araújo, óleo sobre tela em surrealismo atual.