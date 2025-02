Fabio Porchat encerra turnê internacional e anuncia novas datas no Brasil

Um dos maiores e mais importantes nomes do humor nacional, Fabio Porchat encerrou, neste domingo (23), as apresentações do Histórias do Porchat fora do Brasil. Essa foi a primeira vez que ele viajou em turnê pelos Estados Unidos, Canadá e Dubai.

Experiência marcante no exterior

“Foi muito importante para minha carreira poder passar por tantos teatros lotados, sessões duplas… Tanta gente saindo da apresentação e já pedindo para eu voltar. Tenho certeza de que estar fora do Brasil, fazendo show para os brasileiros, é uma realização como artista. Estou muito feliz e já pensando em voltar mesmo”, afirmou Porchat.

“O público fora está muito saudoso, com saudade da cultura, família, comida, amigos… Mesmo que eles já tenham voltado para o Brasil em algum momento, mesmo que eles comam comida brasileira de vez em quando, a sensação de quem está aqui nessa diáspora é muito solitária. As pessoas, com todos os recursos hoje em dia de celular, foto, filme, vídeos, videochamada, sentem falta do encontro presencial, do ‘ver ao vivo’. Quase todo mundo me agradeceu por eu fazer uma turnê fora do Brasil, mas na realidade eu que estou extremamente grato e honrado por fazer show para essas pessoas que vivem fora do país”, completou.

Em Dubai, Porchat recebeu quase 900 pessoas em duas sessões. No Canadá, se apresentou para um público total de quase 3.600 pessoas, em quatro cidades (Vancouver, Montreal, Toronto e London). E nos Estados Unidos, foram oito cidades (Miami, Boston, Nova York, São Francisco, Chicago, Danbury, Orlando e Houston), 13 sessões e quase 7.000 espectadores.

Turnê pelo Brasil começa em março

Após a turnê internacional, Porchat volta a se apresentar no Brasil a partir de março, com diversas datas já confirmadas:

Março

21/03 | Rio de Janeiro – Qualistage

| Rio de Janeiro – Qualistage 22, 23, 28, 29 e 30/03 | Niterói – Sala Nelson Pereira

Abril

05/04 | Rondonópolis – Espaço Ideias

| Rondonópolis – Espaço Ideias 06/04 | Cuiabá – Teatro Zulmira Canavarro

| Cuiabá – Teatro Zulmira Canavarro 11/04 | São Luís – Teatro Arthur Azevedo

| São Luís – Teatro Arthur Azevedo 12/04 | Teresina – Teatro G3 Telecom

| Teresina – Teatro G3 Telecom 13/04 | Piracicaba – Teatro Municipal Losso Neto

| Piracicaba – Teatro Municipal Losso Neto 20/04 | São Paulo – Espaço Unimed

Maio

02/05 | João Pessoa – Teatro Pedra do Reino

| João Pessoa – Teatro Pedra do Reino 03/05 | Fortaleza – Cine Teatro São Luiz

| Fortaleza – Cine Teatro São Luiz 04/05 | Recife – Teatro Guararapes

| Recife – Teatro Guararapes 08/05 | Toledo – Yara Country Club

| Toledo – Yara Country Club 09/05 | Cascavel – Teatro Municipal Sefrin Filho

| Cascavel – Teatro Municipal Sefrin Filho 10/05 | Foz do Iguaçu – Centro de Eventos Rafain Palace Hotel

| Foz do Iguaçu – Centro de Eventos Rafain Palace Hotel 11/05 | Chapecó – Teatro Municipal Plinio Arlindo de Nes

| Chapecó – Teatro Municipal Plinio Arlindo de Nes 16/05 | Uberlândia – Center Convention

| Uberlândia – Center Convention 17/05 | Ipatinga – Teatro do Centro Cultural Usiminas

| Ipatinga – Teatro do Centro Cultural Usiminas 18/05 | Belo Horizonte – Sesc Palladium

Os ingressos para todas as apresentações já estão à venda. Em breve, novas cidades serão confirmadas.