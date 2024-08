Fabio Picarelli reforça campanha de Gilvan e entra na coordenação do Santo André da Gente

A campanha de Gilvan, pré-candidato a prefeito de Santo André, ganhou mais um importante reforço. O ex-secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli, assumiu nesta segunda-feira (12) a coordenação do programa Santo André da Gente em Paranapiacaba e no Parque Andreense, regiões que ele conhece muito bem e que ajudou a fomentar o turismo nos últimos sete anos. O objetivo é analisar as sugestões feitas pelos moradores destes locais desde o lançamento do programa e incluí-las no plano de governo que será lançado em breve.

“Ouvir a população é fundamental, sobretudo nas áreas de Paranapiacaba e do Parque Andreense, regiões que foram fundamentais para o turismo e que são tão importantes do ponto de vista hídrico. Temos que conciliar essas características com o desenvolvimento humano e social da comunidade dessa região, que terá voz e vez”, garantiu Picarelli, que é advogado e que por duas vezes foi presidente da OAB de Santo André.

Gilvan agradeceu o apoio e enalteceu o trabalho do ex-secretário. “O Picarelli é uma das pessoas que mais conhecem as demandas dos moradores de Paranapiacaba e do Parque Andreense porque esteve sempre muito próximo das pessoas que moram nessas regiões. Fez um trabalho incrível à frente da Secretaria do Meio Ambiente, trazendo investimento para Paranapiacaba e fomentando o turismo na vila com o Festival de Inverno. É muito importante contar com ele no Santo André da Gente, que tem a meta de contemplar todas regiões da cidade”, comentou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra ressaltou a importância de ter no projeto alguém que conheça de perto as demandas de Paranapiacaba e do Parque Andreense. “O Santo André da Gente rodou todos os cantos da cidade ouvindo as sugestões das pessoas e temos muitas contribuições destas regiões. O Picarelli será fundamental para separar cada uma delas e produzir conjuntos de ações que farão parte do plano de governo do Gilvan e que trarão ainda mais desenvolvimento para esses locais”, pontuou o prefeito.

Além de Picarelli, o programa Santo André da Gente também é coordenado por outros integrantes do governo Paulo Serra, como o secretário de Saúde, Acacio Miranda, o secretário de Gestão Financeira, Pedro Seno, além da secretária adjunta de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Marília Camargo.