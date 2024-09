Fabio Palacio visita igrejas e Espaço Verde em domingo de campanha

Fabio Palacio (Podemos, 20), candidato a prefeito de São Caetano, iniciou a agenda deste domingo (1) com uma visita à Igreja Batista Filadélfia, no bairro Boa Vista. Durante todo o dia, ele esteve acompanhado do candidato a vice, Mario Bohm (Novo).

O segundo compromisso foi no Espaço Verde Chico Mendes, onde uma rede de mulheres organizou um evento com aula de dança e sessão de bate-papo. Ali, Fabio foi abordado por frequentadores do local e trocou ideias sobre o futuro da cidade, dando ênfase à questão ambiental. “Áreas públicas como essa são muito importantes para a população e meu programa de governo prevê a priorização de estruturas verdes no município”.

A programação foi complementada com uma churrascada entre amigos e apoiadores da campanha, além de visitas à Igreja Videira, no bairro Santa Paula, e à Primeira Igreja Batista de São Caetano, no Centro.