Fabio Palacio vai ao estádio e fala de retomada esportiva em SCS

Fabio Palacio (Podemos, 20), candidato a prefeito de São Caetano, cumpriu agenda de campanha neste sábado (31), iniciando os compromissos na Igreja Adventista Do Sétimo Dia, no bairro Cerâmica. Na sequência, ele almoçou com a família e com o candidato a vice na chapa, Mario Bohm (Novo), em um restaurante do bairro Santa Paula.

À tarde, Fabio assistiu à partida entre São Caetano e Capivariano, válida pela Copa Paulista, no estádio Anacleto Campanella. Entre torcedores, ele falou sobre os planos para o município no âmbito esportivo. “Gosto de esporte e espero que nossa cidade retome o protagonismo que já teve neste segmento. E, para a população em geral, quero investir em novos equipamentos públicos para atividades físicas, além de inserir os jovens em programas de formação de atletas”. Depois, o candidato visitou a Igreja Batista Lagoinha, no bairro Barcelona.