Fabio Palacio vai a sabatina, expõe propostas e chama Tite para debate

Fabio Palacio (Podemos, 20), candidato a prefeito de São Caetano, participou nesta quinta-feira (5) de uma sabatina promovida pelo jornal Repórter Diário. Durante os 30 minutos de entrevista, ele falou sobre o desafio de desenvolver a economia local e apresentou soluções para os problemas que a cidade enfrenta hoje nas áreas de saúde e segurança. Ele também garantiu que vai reformular a cobrança e reduzir o valor da taxa de lixo de garagem e criticou a falta de transparência nas contas da Administração Municipal.

Tema recorrente entre as demandas de moradores, a demora para atendimento aos pacientes na rede pública do município foi um dos assuntos mais detalhados por Fabio, que defendeu a ampliação do quadro de profissionais de saúde e a construção de um novo pronto-socorro para aliviar a sobrecarga no setor de emergência. “Estão, às vésperas da eleição, precisando fazer mutirões para dar conta do volume de pessoas a serem atendidas, obrigando médicos a atender seis pacientes por hora”, relatou, creditando o cenário crítico a uma gestão ineficiente por parte da Prefeitura nos últimos anos.

Sobre a corrida eleitoral, ele lamentou que o candidato da situação ainda não tenha retornado quanto a um convite para discutir projetos em um debate cara a cara para avaliar a atual situação do município. “Convidei meu adversário para estarmos frente a frente, conversando sobre São Caetano e entendendo as propostas, mas, infelizmente, ainda não tive uma resposta por parte do Tite Campanella”.

O candidato também garantiu que vai manter todos os benefícios sociais hoje oferecidos pelo município, com planos para aprimorá-los, além de implementar novos auxílios em prol de crianças, jovens e adultos. Ele afirmou ainda que pretende trabalhar por estabilidade e bem-estar dos servidores municipais. “Vamos valorizar o funcionário público da nossa cidade”.