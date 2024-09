Fabio Palacio e Mario Bohm apresentam o melhor Plano de Governo para São Caetano

O candidato Fabio Palacio (Podemos, 20) e seu vice Mario Bohm (NOVO) lançam oficialmente nesta sexta-feira (20) o melhor Plano de Governo para São Caetano. O evento acontece no Edifício The Office, no bairro Barcelona, a partir das 20h.

O Plano de Governo de Fabio Palacio e Mario Bohm foi construído a partir das necessidades de São Caetano e ouvindo muito a população, formadores de opinião e setores da sociedade que têm sido esquecidos pela atual gestão.

São diversos eixos estruturantes para que São Caetano volte a ser protagonista no cenário paulista e até mesmo em âmbito nacional. São propostas inovadoras para as áreas da Saúde, Educação, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, Causa Animal, Inclusão, Funcionalismo, Cultura, Segurança e Tecnologia.

“Nosso Plano de Governo foi elaborado a partir das demandas da nossa sociedade e de ideias que vêm dando certo em governos exitosos no Brasil e no Exterior, como o do governador Romeu Zema, de Minas Gerais. São Caetano está cansada de um governo que se contenta com pouco, que não explora como se deve as potencialidades e que está preso a um modelo ultrapassado de política e de gestão”, disse Fabio Palacio.

Mario Bohm, teve papel importante na construção do Plano de Governo e destacou que o conjunto de propostas fará de São Caetano um case de gestão pública. “Vamos efetivamente adotar as boas práticas na Prefeitura. Muitos candidatos falam de implementar uma mentalidade de eficácia da máquina pública, mas poucos sabem efetivamente como aplicar esse conceito na prática. Nós sabemos e nosso Plano de Governo sintetiza muito bem tudo que queremos para nossa cidade.”