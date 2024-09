Fabio Palacio critica falta de agenda do governo atual contra o racismo e o preconceito

Candidato a prefeito de São Caetano, Fabio Palacio (Podemos, 20) se reuniu com representantes da comunidade negra da cidade e criticou a falta de políticas públicas da atual gestão para combater o preconceito racial e para liderar uma agenda realmente inclusiva no município.

Fabio Palacio lembrou dos casos reiterados de racismo na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Raphael Pellegrino, no bairro Mauá, e a ausência de respostas efetivas da Prefeitura para que uma cultura antirracista seja implementada no colégio e em toda a rede municipal.

“Todos nós sabemos que tivemos uma série de problemas de racismo dentro daquela escola. E não são casos isolados. Se noticia algo, mas não resolve. Porque daqui a pouco tem outro, tem outro, tem outro… E aí a gente começa a entender que isso não é um ponto fora da curva, não é uma atitude isolada que aconteceu por uma determinada criança. É a falta de uma política pública correta que impeça que isso continue acontecendo dentro das nossas escolas”, declarou Fabio Palacio.

Uma de suas principais propostas para o combate ao racismo é a instituição de educação antirracista na rede municipal. “As leis número 10.639 e número 11.645 representam uma tentativa de resgatar a real contribuição do povo afrobrasileiro e dos povos indígenas nas áreas social, econômica, política e cultural durante a história do país; e outras políticas públicas como a política de cotas, a fim de promover a reparação da história. Precisamos garantir a diminuição da desigualdade social na cidade e a diminuição da intolerância racial, religiosa, e identidade de gênero”, apontou Fabio Palacio.

Quando os casos de racismo foram registrados na escola em São Caetano, o atual governo informou que não compactuava com o preconceito e que desenvolvia ações antirracistas, resposta essa contestada pelos pais dos estudantes que sofreram o crime na instituição de ensino. É por isso que Fabio Palacio vai instituir uma política que resolva o problema, não respostas feitas sem nenhum efeito prático.

Fabio Palacio também propôs mudanças na forma como a gestão atual trata a educação de São Caetano. A cidade, que já foi referência nacional no setor educacional, vem perdendo protagonismo ano a ano no Ideb, o índice de desenvolvimento da educação básica. Um dos problemas, identificou Palacio, é o marketing em torno da educação da cidade.

“Hoje há uma peça de marketing que diz que todas as escolas são integrais. Mas essa metodologia foi implementada sem planejamento, sem organização, que mais bagunçou a vida de todas as famílias do que ajudou. Hoje o estudante fica um dia na semana em período integral e volta para casa sem que nada seja acrescentado à vida dele”, considerou.