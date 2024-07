Fabio Palacio anuncia Mario Bohm como pré-candidato a vice-prefeito em sua chapa

O empresário Mario Bohm, filiado ao Partido Novo, é pré-candidato a vice-prefeito de São Caetano, formando chapa com Fábio Palacio, do Podemos, pré-candidato a prefeito. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (23) com toda base de pré-candidatos a vereadores de Fabio e Mario.

“Tenho certeza de que, juntando nossas experiências, competências e forças políticas, vamos tornar São Caetano uma cidade muito melhor”, disse Bohm, tratando a união com Palacio como determinante para o rumo da eleição.

Ao anunciar a parceria, Palacio destacou as ideias convergentes com as do empresário. “Pensamos igual, numa cidade mais moderna, mais dinâmica, que entregue de verdade aquilo a que o morador de São Caetano tem direito. Por isso estamos juntos nessa eleição, porque o munícipe nunca deixou de ter orgulho da nossa cidade, mas ela precisa ser muito melhor do que essa que estão nos entregando agora”.

À imprensa, Bohm tem exposto descontentamento com a atual gestão do Município, classificando como “catastróficos” eventuais quatro ou oito anos a mais de governo pelo mesmo grupo político e clamando por medidas enérgicas em diversos setores da administração pública, especialmente na educação e no desenvolvimento econômico. Ele diz ainda que abriu mão de uma candidatura própria porque tem o propósito de melhorar a cidade acima do desejo pessoal de ser prefeito.