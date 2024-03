Fábio Jr leva show comemorativo de seus 70 anos para Jundiaí

Um dos maiores artistas do país completa 70 anos e quem ganha o presente é o público. Fábio Jr preparou uma nova turnê para celebrar esse marco. O projeto “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos” vai viajar por todo Brasil fazendo uma leitura de sua carreira repleta de surpresas e sucessos. No dia 30 de março, ele aterrissa em Jundiaí, no Parque da Uva, às 20h.

Como não poderia deixar de ser, o novo show é elegante, grandioso e épico. O público terá uma experiência impactante para se emocionar e eternizar esse momento tão especial. A trajetória de Fábio é o fio condutor da narrativa do novo projeto que vai abordar de forma única e surpreendente a carreira de cantor, compositor, ator e apresentador. Diferente de muitos artistas que atuam em vários segmentos, ele tem carreiras completas e não complementares, por isso, não tem como contar essa história sem abordar cada uma delas.

Para construir essa linha do tempo, o show é dividido em blocos, cada um com um tema específico. O cenário é grandioso e moderno com leds que vão sinalizar essa viagem. O primeiro bloco traz trechos de shows e contextualiza esse início. O segundo é um registro biográfico com imagens de acervo, discos de platina, cenas de novelas…. já o terceiro aborda a intimidade do artista com material inédito e por fim um bloco com muitos hits e sucessos.

O projeto todo é embalado pela paixão em viver que marca a essência de Fábio, sempre mostrando que a vida não precisa ter só começo, meio e fim. O bom mesmo é saber que há muito mais para conquistar, muito mais para sentir, viver e amar. Saber que ainda falta muita coisa e que o importante é amar a vida! Talvez esse seja o maior ensinamento que ele aprendeu ao longo dos anos.

“Estou em uma fase legal pra caramba, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar minha carreira e a vida, é no palco com meus fãs, família e amigos. Eles são a razão de tudo! E pensando neles, preparamos um show muito especial e cheio de surpresas. Vamos fazer uma verdadeira viagem e reviver essa história juntos, porque vocês são parte dela! Quero ver todo mundo lá!!!” promete o cantor.

SOBRE FÁBIO JR.

Cantor, compositor, ator e apresentador, Fábio Jr. é consagrado por todo país por sua versatilidade. Romântico e dono de uma voz singular, o astro possui mais de 30 trabalhos em sua discografia e dá tom a canções que marcam histórias e atravessam gerações.

Considerado um dos principais nomes da música nacional de todos os tempos, Fábio Jr. nasceu em São Paulo e ainda menino começou a dar os primeiros passos da carreira em programas infantis. Na década de 70, arriscou o mercado musical daquela época, no qual cantores brasileiros cantavam em inglês e tinham nomes estrangeiros. Em 1974, lançou um disco e conseguiu emplacar uma de suas músicas. No ano de 1976, começou a trabalhar como ator, dois anos depois sua conhecida música “Pai” foi escolhida tema de abertura de novela. Desde então, Fábio Jr. tem registrado sua marca emplacando vários hits em diversas novelas, a exemplo de “Alma Gêmea” no folhetim homônimo, “Só Você” em Por Amor, “Esqueça – Forget Him” (A Viagem), “Vida” (Top Model), “Fêmea” (Perigosas Peruas), “Eu Nunca Estive Tão Apaixonado” (Explode Coração) e “Enrosca” (Império).

Sucessos ao longo da carreira não faltam! “Senta Aqui”, “Felicidade”, “Caça e Caçador” e “20 e Poucos Anos” são apenas algumas das canções consagradas que fazem parte da trajetória de Fábio Jr. – um artista completo e apaixonado pelo que faz. Com um carisma inigualável e uma carreira brilhante, ele segue encantando e emocionando o público na vida e nos palco com sua musicalidade.

Para saber mais, acesse:

Facebook: www.facebook.com/FabioJrOficial

Instagram: www.instagram.com/fabiojroficial

Youtube: www.youtube.com/user/fabiojr

Nova Turnê do Fábio Jr. em Jundiaí

Data: 30 de Março de 2024

Horário Show: 20h

Local: Parque da UVA – Avenida Jundiaí S/N – Anhangabaú

CEP: 13208-051 – Jundiaí/SP

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: https://www.viagogo.com/ww/Concert-Tickets/Other-Concerts/Fabio-Jr-Tickets/E-153109006