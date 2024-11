Fábio Jr lança nova versão de “Choro” com participação de Luan Santana

Dois dos maiores símbolos da música romântica brasileira, Fábio Jr e Luan Santana, se unem para surpreender os fãs com uma versão inédita de “Choro”. A canção e o clipe estarão disponíveis em todas as plataformas de áudio e no Youtube a partir do dia 1 de novembro.

O encontro destes dois grandes artistas que marcaram gerações, aconteceu no audiovisual “Bem mais que os meus 20 e poucos anos” que celebrou os 70 anos de vida e 50 de carreira de Fábio Jr, gravado em São Paulo. Fábio Jr soma-se ao Luan Santana, um dos principais artistas da nova geração, e não escondeu a alegria de lançar “Choro” com a participação especial do jovem cantor. “É muito talento para um cara só! Tenho muita admiração por você, o jeito que você conduz a sua carreira, o carinho que esse país inteiro tem por você”, o anfitrião disse ao Luan ao se encontrarem no palco.

Com uma letra que lembra o desabafo de um amor que deixou profunda saudade, “Choro” ganhou ainda mais emoção no dueto de Fábio Jr e Luan Santana que dividem versos marcantes, como “Choro por tudo / Que a gente não teve / Por tudo que a gente não realizou / Choro porque eu sei que ainda te amo / E você me amou e ama”. A versão, que promete atingir um novo público, alcançando agora também os fãs de Luan, traz na sonoridade a sintonia musical entre os artistas.

“Na voz dele tudo tem mais emoção”, comentou Luan Santana durante a gravação da música. Sobre a oportunidade de lançar “Choro” com Fábio Jr, o jovem cantor reforçou: “Fábio tem estilo próprio. A música, certamente, é a sua alma gêmea, porque ele interpreta dando vida a cada canção, com um romantismo que transcende. Quando eu estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde comecei há mais de 16 anos uma carreira que eu não imaginava como seria, já acompanhava tudo do Fábio. Ele inspira. A gente nunca imagina aonde vai chegar! Sempre levei muito a sério o meu trabalho, com muita responsabilidade, e acho que tudo isso me trouxe aqui, do lado de um dos maiores cantores do Brasil”.

“Choro” é uma canção autoral, lançada por Fábio Jr pela primeira vez há 40 anos, marcou a carreira do cantor, ganhando, inclusive, uma versão em espanhol lançada em 1994, ampliando ainda mais o seu alcance e ressonância entre os fãs de música romântica.