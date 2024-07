Fábio Jr apresenta show comemorativo de seus 70 anos no CTN nesta sexta (5)

Um dos maiores artistas do país completa 70 anos e quem ganha o presente é o público. Fábio Jr preparou uma nova turnê para celebrar esse marco. O projeto “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos” está viajando todo Brasil fazendo uma leitura de sua carreira repleta de surpresas e sucessos. Na noite da próxima sexta, dia 5 de julho, o artista se apresenta no CTN (Centro de Tradições Nordestinas), capital paulista. Os ingressos estão esgotados.

Como não poderia deixar de ser, o novo show é elegante, grandioso e épico. O público terá uma experiência impactante para se emocionar e eternizar esse momento tão especial. A trajetória de Fábio é o fio condutor da narrativa do novo projeto que vai abordar de forma única e surpreendente a carreira de cantor, compositor, ator e apresentador. Diferente de muitos artistas que atuam em vários segmentos, ele tem carreiras completas e não complementares, por isso, não tem como contar essa história sem abordar cada uma delas.

Para construir essa linha do tempo, o show é dividido em blocos, cada um com um tema específico. O cenário é grandioso e moderno com leds que vão sinalizar essa viagem. O primeiro bloco traz trechos de shows e contextualiza esse início. O segundo é um registro biográfico com imagens de acervo, discos de platina, cenas de novelas…. já o terceiro aborda a intimidade do artista com material inédito e por fim um bloco com muitos hits e sucessos.

O projeto todo é embalado pela paixão em viver que marca a essência de Fábio, sempre mostrando que a vida não precisa ter só começo, meio e fim. O bom mesmo é saber que há muito mais para conquistar, muito mais para sentir, viver e amar. Saber que ainda falta muita coisa e que o importante é amar a vida! Talvez esse seja o maior ensinamento que ele aprendeu ao longo dos anos.

“Estou em uma fase legal pra caramba, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar minha carreira e a vida, é no palco com meus fãs, família e amigos. Eles são a razão de tudo! E pensando neles, preparamos um show muito especial e cheio de surpresas. Vamos fazer uma verdadeira viagem e reviver essa história juntos, porque vocês são parte dela! Quero ver todo mundo lá!!!” promete o cantor.

Nova Turnê do Fábio Jr. no CTN – São Paulo-SP

Data: sexta, dia 5 de julho

Horário de abertura: 20h

Horário do show: 23h30

Local: CTN – Centro de Tradições Nordestinas – Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão – São Paulo – SP

Ingressos esgotados