Fábio Jr apresenta show comemorativo de seus 70 anos na Vibra São Paulo em outubro

Um dos maiores artistas do país completa 70 anos e quem ganha o presente é o público. Fábio Jr preparou uma nova turnê para celebrar esse marco. O projeto “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos” está viajando todo Brasil fazendo uma leitura de sua carreira repleta de surpresas e sucessos. Na noite do sábado, dia 19 de outubro, o artista se apresenta na Vibra São Paulo, na capital paulista. A pré-venda para clientes Petrobrás Premmia já está disponível e as vendas para público geral iniciam-se nesta quarta, dia 12, às 14h, no site da Uhuu.com. Entre os ingressos disponíveis estão mesas VIPs denominadas “Só você”, que incluirá uma entrada exclusiva e kit personalizado contendo bolsa, toalhinha e squeeze.

Como não poderia deixar de ser, o novo show é elegante, grandioso e épico. O público terá uma experiência impactante para se emocionar e eternizar esse momento tão especial. A trajetória de Fábio é o fio condutor da narrativa do novo projeto que vai abordar de forma única e surpreendente a carreira de cantor, compositor, ator e apresentador. Diferente de muitos artistas que atuam em vários segmentos, ele tem carreiras completas e não complementares, por isso, não tem como contar essa história sem abordar cada uma delas.

Para construir essa linha do tempo, o show é dividido em blocos, cada um com um tema específico. O cenário é grandioso e moderno com leds que vão sinalizar essa viagem. O primeiro bloco traz trechos de shows e contextualiza esse início. O segundo é um registro biográfico com imagens de acervo, discos de platina, cenas de novelas…. já o terceiro aborda a intimidade do artista com material inédito e por fim um bloco com muitos hits e sucessos.

O projeto todo é embalado pela paixão em viver que marca a essência de Fábio, sempre mostrando que a vida não precisa ter só começo, meio e fim. O bom mesmo é saber que há muito mais para conquistar, muito mais para sentir, viver e amar. Saber que ainda falta muita coisa e que o importante é amar a vida! Talvez esse seja o maior ensinamento que ele aprendeu ao longo dos anos.

“Estou em uma fase legal pra caramba, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar minha carreira e a vida, é no palco com meus fãs, família e amigos. Eles são a razão de tudo! E pensando neles, preparamos um show muito especial e cheio de surpresas. Vamos fazer uma verdadeira viagem e reviver essa história juntos, porque vocês são parte dela! Quero ver todo mundo lá!!!” promete o cantor.

SERVIÇO

Fábio Jr – Bem Mais Que Os Meus 20 e Poucos Anos

Data do evento: 19/10/2024

Horário: 22:00

Abertura da casa: 20:00

Classificação etária: 18 anos. Menores somente acompanhados de pais ou responsáveis.

Local: Vibra São Paulo – Avenida das Nações Unidas, 17955

Ingressos: a partir de R$60,00

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço – https://uhuu.com/

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/fabio-jr-bem-mais-que-os-meus-20-poucos-anos-13253

Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra São Paulo – Segunda-feira a Sexta-feira 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início do show.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Estacionamento Vibra São Paulo

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536