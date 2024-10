Fábio Jr apresenta “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos” no Espaço Unimed

O Espaço Unimed, uma das principais casas de show do Brasil, anuncia o show de Fábio Jr, no dia 15 de fevereiro de 2025 (sábado).

Um dos maiores artistas do país celebra seus 70 anos e quem ganha o presente é o público. Para comemorar esse marco, Fábio Jr está viajando todo o Brasil com a sua turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”, fazendo uma leitura de sua carreira repleta de surpresas e sucessos.

Como não poderia deixar de ser, o novo show é elegante, grandioso e épico. O público terá uma experiência impactante para se emocionar e eternizar esse momento tão especial. A trajetória de Fábio é o fio condutor da narrativa do novo projeto que vai abordar de forma única e surpreendente a carreira de ator, cantor, compositor, comunicador e poeta. Diferente de muitos artistas que atuam em vários segmentos, ele tem carreiras completas e não complementares, por isso, não tem como contar essa história sem abordar cada uma delas.

Para construir essa linha do tempo, o show é dividido em blocos, cada um com um tema específico. O cenário é grandioso e moderno com leds que vão sinalizar essa viagem. O primeiro bloco traz trechos de shows e contextualiza esse início. O segundo é um registro biográfico com imagens de acervo, discos de platina, cenas de novelas…. já o terceiro aborda a intimidade do artista com material inédito e por fim um bloco com muitos hits e sucessos.

O projeto todo é embalado pela paixão em viver que marca a essência de Fábio, sempre mostrando que a vida não precisa ter só começo, meio e fim. O bom mesmo é saber que há muito mais para conquistar, muito mais para sentir, viver e amar. Saber que ainda falta muita coisa e que o importante é amar à vida! Talvez esse seja o maior ensinamento que ele aprendeu ao longo dos anos.

“Estou em uma fase ótima, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar a vida é no palco com meus fãs. Eles são a razão de tudo e preparamos um show muito especial, lindo e cheio de surpresas do jeito que eles merecem. Vamos nos emocionar juntos e fazer uma verdadeira viagem ao longo da minha carreira” promete o cantor.

SERVIÇOS: Fábio Jr com o show “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos” no Espaço Unimed

Data: 15 de fevereiro de 2025 (sábado).

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação:14 anos

Ingressos: Setor Alma Gêmea: R$ 580,00 (inteira) e R$ 290,00 (meia) | Setor Platinum: R$ 480,00 (inteira) e R$ 240,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia) | Setor Azul: R$ 320,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia) | Setores A, B, C e D: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia) | Setores E, F, G e H: R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia) | Setores I, J e K: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Setor PCD: R$ 100,00 | Camarote A: R$ 480,00 (inteira e individual) | Camarote B: R$ 380,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado, das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Redeshop. Cheques não são aceitos.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.