Fábio e Samuel Xavier recebem homenagens do Fluminense

No último sábado, 15 de março, o Fluminense homenageou os jogadores Fábio e Samuel Xavier, que alcançaram a marca de 200 partidas defendendo as cores do clube. A cerimônia ocorreu no CT Carlos Castilho e foi conduzida pelo presidente Mário Bittencourt, que entregou camisas personalizadas aos atletas, destacando a importância desta conquista em suas carreiras.

A dupla atingiu essa significativa marca durante a partida contra o Flamengo, na última quarta-feira (12), onde o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 no Estádio do Maracanã, na partida de ida da final do Campeonato Carioca.

Fábio, goleiro de 44 anos, ingressou no Fluminense em 2022 e se consolidou como um dos principais nomes do time. Em seus 200 jogos, ele contabiliza impressionantes 78 partidas sem sofrer gols, o que representa uma taxa de 39%. Além disso, o experiente arqueiro realizou 611 defesas, das quais 344 foram em finalizações dentro da área, com uma taxa de sucesso de 76% nas defesas e ainda conseguiu defender quatro pênaltis ao longo de sua trajetória no clube.

Por sua vez, Samuel Xavier, lateral-direito de 34 anos, chegou ao Fluminense em 2021 e enfrentou a concorrência de outros jogadores na posição, incluindo Guga. Ao longo deste período, ele contribuiu significativamente para o time com sete gols e dez assistências. Samuel apresenta um excelente desempenho em campo, com uma precisão de passes de 87%, além de ter realizado 171 interceptações, 231 desarmes e recuperado a posse de bola em 865 ocasiões.

A trajetória de ambos é marcada por conquistas notáveis, incluindo a vitória na Conmebol Libertadores em 2023 e na Conmebol Recopa em 2024, além do bicampeonato Carioca e da Taça Guanabara nos anos de 2022 e 2023. Fábio e Samuel Xavier não são apenas atletas destacados; eles se tornaram parte integrante da rica história do Fluminense.