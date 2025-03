Fábio Azevedo, do São Caetano, se torna um dos maiores artilheiros do Brasil

A trajetória de Fábio Azevedo começou promissora no Grêmio, onde chegou a treinar com a seleção principal da CBF em 2019. No entanto, sua carreira não decolou como esperado até 2025. Após atuar pelo Audax-RJ, no Campeonato Carioca de 2024, buscou oportunidades no futebol amador, jogando pelo Belarmino Show, equipe de várzea do interior paulista.

Seu talento chamou a atenção do projeto Segunda Chance, que busca revelar jogadores da várzea. Em um amistoso contra o São Caetano, ele brilhou e despertou o interesse do clube, sendo contratado junto com o meia Caio Felipe, de 21 anos.

Protagonista na campanha do Azulão

A aposta no atacante tem rendido frutos. Um dos momentos mais marcantes da A-3 do Paulista foi a virada contra o União Barbarense, quando Fábio marcou três gols e comandou a vitória por 4 a 2.

Sua característica comemoração — colocando a mão esquerda no rosto após balançar as redes — é uma promessa feita a amigos em tom de brincadeira.

Focado na reta final da fase inicial do Paulista, ele reforça o compromisso da equipe: “Nosso objetivo é o acesso e, se possível, o título. Temos um elenco forte para isso.”

O São Caetano volta a campo no próximo sábado (8), às 18h30, contra o Barretos, em mais um jogo decisivo.