Fabiana Justus reflete sobre diagnóstico de câncer

Na noite de segunda-feira (16), Fabiana Justus, de 38 anos, compartilhou suas reflexões sobre o último ano, marcado por desafios pessoais significativos, incluindo um diagnóstico de leucemia mieloide aguda. A filha do empresário Roberto Justus revisitou o momento em que recebeu a notícia e fez uma análise profunda de sua jornada até aqui.

“Se alguém me tivesse dito naquele dia que eu estaria saudável e rodeada pela minha família, celebrando momentos ao lado dos meus filhos e do meu marido, talvez isso me acalmasse. Contudo, é impossível prever o futuro”, declarou Fabiana, que enfrentou meses de tratamento intenso, culminando em um transplante de medula óssea.

Ela acrescentou: “Durante os momentos de desespero, é difícil ter clareza sobre o que está por vir. No entanto, é fundamental manter a esperança e acreditar na recuperação. É emocionante comparar as duas fases da minha vida no mesmo ano. O desespero vivido em janeiro contrasta com a felicidade que sinto agora em dezembro”.

Fabiana recordou um momento particularmente difícil: “Estava segurando meu filho Luigi no colo quando tudo parecia desmoronar ao meu redor. Era como se o chão estivesse sendo retirado sob meus pés; a tristeza, o medo e a angústia eram avassaladores”.

Recentemente, na quarta-feira, 11 de outubro, ela celebrou os resultados positivos de seu mielograma — um exame crucial para avaliar a saúde da medula óssea e identificar potenciais cânceres. Este exame foi um marco importante em sua recuperação.

Após um transplante bem-sucedido neste ano, Fabiana também revelou seus planos para o futuro, compartilhando uma lista de experiências que deseja vivenciar. Gradualmente, ela tem retornado às suas atividades diárias e recebeu autorização médica para se revacinar em junho.

No último domingo (15), Fabiana reuniu-se com seu pai e seus quatro irmãos para celebrar um Natal antecipado. As fotos do encontro familiar refletem um momento de alegria e união após um ano repleto de desafios.