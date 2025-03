F1600: Forte grid marca presença na terceira etapa da temporada

O Autódromo de Interlagos receberá a 3ª etapa da temporada 2025 do Campeonato Paulista de F1600 nos dias 7, 8 e 9 de março, com a confirmação de 28 carros alinhados no maior grid entre as categorias de fórmula do Brasil.

Desde o final da última temporada, uma comissão profissional de pilotos assumiu a gestão da categoria com a finalidade de torná-la interessante para marcas, público e, claro, pilotos e equipes que fazem todo o show acontecer.

Além da gestão organizacional, que inclui as áreas administrativa, financeira e desportiva, o marketing é uma peça fundamental, com um trabalho intenso resultando na maior presença digital e de divulgação, atraindo a atenção de grandes marcas junto à categoria e oferecendo mais espaço para que marcas, pilotos e equipes também possam marcar presença.

O resultado, nesse momento, pode ser visto não apenas na quantidade de carros que estarão alinhados já na próxima etapa, mas também na força presente no grid, com intensas disputas e revelações de novos talentos, proporcionando um grande produto.

As marcas Forza Sport e Lindoya Brasil estão presentes e novas empresas são aguardadas já a partir da próxima etapa.

RODADA DE NEGÓCIOS

Com a finalidade de oferecer ainda mais oportunidades às empresas, a F1600 oferece, a partir deste final de semana, uma rodada de negócios, onde empresas terão a oportunidade de expor seus produtos e serviços a importantes tomadores de decisões de empresas que estarão no evento.

Para saber mais sobre como participar da rodada de negócios, entre em contato com a categoria através das redes sociais ou da assessoria de imprensa.

CAMPEONATO

Dentro das pistas, a emoção é intensa e, como já é uma tradição, o vencedor é conhecido apenas nos metros finais. Na divisão Super, o bicampeão Marcel Fachini (Juka Motors) lidera, mas tem a dupla Raphael Zulini e Vinicius Zanuto (que venceu na abertura do campeonato) na vice-liderança.

Responsável por revelar as feras do campeonato, a divisão Light tem o estreante Bruno Melo (San Race) na liderança, seguido de perto por Lucas Monteiro (Alfia Racing). Enquanto isso, na Master, Rogério Teixeira (ART Racing) teve grandes apresentações até agora e conquistou a liderança, mas é seguido de perto pelo campeão da última temporada, Daniel Almeida (Fênix), e Edu Dias (Old Monkey Racing).

As emoções da F1600 começaram a partir desta sexta-feira (07), quando acontecem os treinos livres oficiais da categoria; pela manhã do sábado (08), está marcado o classificatório que definirá o grid de largada da corrida 1, que acontece no mesmo dia, a partir das 13h50. A última corrida do final de semana será no domingo (09), a partir das 10h55, sempre com transmissão ao vivo pelo canal oficial da F1600 no YouTube, Race TV, além da italiana Parc Fermé TV.

PROGRAMAÇÃO – 3ª ETAPA – 2025

07/03 – SEXTA-FEIRA

07:35 – 08:05 – TREINO LIVRE 1

13:00 – 13:30 – TREINO LIVRE 2

08/03 – SÁBADO

08:50 – 09:05 – CLASSIFICAÇÃO

13:50 – CORRIDA 1

09/03 – DOMINGO

10:55 – CORRIDA 2

A Fórmula 1600 tem o apoio de Forza Sport e Lindoya Brasil.

CAMPEONATO PAULISTA F1600 – 2025

1ª ETAPA – 24 E 25/01 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

2ª ETAPA – 08 E 09/02 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

3ª ETAPA – 08 E 09/03 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

4ª ETAPA – 19 E 20/04 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

5ª ETAPA – 21 E 22/06 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

6ª ETAPA – 26 E 27/07 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

7ª ETAPA – AGOSTO – À CONFIRMAR

8ª ETAPA – SETEMBRO – À CONFIRMAR

9ª ETAPA – 15 E 16/11 – VELOCITTA – MOGI-GUAÇU/SP

10ª ETAPA – 20 E 21/12 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP