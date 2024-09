F1600: Copa ECPA de F1600 na reta final

O Autódromo ECPA em Piracicaba (SP) recebe nesse sábado (07) a 4ª etapa da Copa ECPA de Fórmula 1600, campeonato criado para proporcionar experiência a pilotos estreantes e novatos.

Três corridas já foram realizadas, sendo a último como preliminar na tradicional 100 Milhas de Piracicaba, e a expectativa é de ótimas disputas e muito aprendizado proporcionado pelos pilotos que participam do campeonato.

Gustavo Palermo (San Race) é o líder na classificação geral seguido por Guilherme Barbosa (Alfia Racing) e Daniel Rienda (San Race); o trio da Juka Motors – Marcos Fortuna, André Paiato e André Nohra – segue de perto sem deixar desgarrar na luta pelo campeonato. O piloto Ricardo Wormke (Alfia Racing) que começou o campeonato muito forte vem com um carro novo para essa etapa, se recolocando na disputa pelo título.

Todas as atividades de pista da Copa ECPA de Fórmula 1600 acontecem em um único dia, com os treinos livres, classificação e as duas corridas marcadas para o sábado (07) com entrada gratuita ao público que quiser prestigiar e acompanhar ótimas disputas em Piracicaba.

PROGRAMAÇÃ0 – 4ª ETAPA – COPA ECPA DE F1600

08h50 às 09h20 – Treino Livre 1

10h15 às 10h45 – Treino Livre 2

12h10 às 12h20 – Classificatório

14h00 – Corrida 1

15h30 – Corrida 2

CALENDÁRIO – COPA ECPA DE F1600 – 2024

1ª etapa – 08/06

2ª etapa – 06/07

3ª etapa – 17 e 18/08 (preliminar das 100 Milhas de Piracicaba)

4ª etapa – 07/09

5ª etapa – 26/10

6ª etapa – 23/11