F1 volta com repetição de domínio da Red Bull e vitória de Verstappen

A abertura da temporada 2024 da F1 neste sábado (2), no GP do Bahrein, indicou que a Red Bull ainda vai ser a equipe dominante do grid, assim como o tricampeão Max Verstappen continuará reinando soberano na primeira posição. O holandês venceu a prova, praticamente, de ponta a ponta, e Sérgio Perez garantiu a primeira dobradinha do ano, em segundo.

Já a segunda força da categoria promete uma disputa mais aberta. A Ferrari demonstra estar um passo à frente das demais, pois completou o pódio com Carlos Sainz, enquanto Charles Leclerc foi o quarto, mas a Mercedes e a McLaren também tiveram um bom desempenho no ritmo de corrida.

Em seu último ano como piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, no entanto, destoou de seu companheiro de equipe, George Russell, o quinto, e estreou de forma modesta neste ano, com a sétima colocação da prova no Bahrein. Em 2025, o heptacampeão mundial vai correr pela Ferrari.

Já os carros da McLaren chegaram na sexta, com Lando Norris, e na oitava posição, com Oscar Piastri.

Com suas provas tradicionalmente realizadas aos domingos, a F1 retornou neste ano com seu primeiro GP em um sábado por causa do Ramadã, um período sagrado para os muçulmanos.

Pelo mesmo motivo, a próxima etapa do ano também será em um sábado, no dia 9, na Arábia Saudita. No calendário islâmico deste ano, a data religiosa começa no dia 10, um domingo, por isso a corrida saudita teve de ser antecipada para o sábado, assim como a prova no Bahrein, adiantada para ter um intervalo mínimo de sete dias entre uma prova e outra.

A temporada 2024 será a mais longa da história, com 24 corridas, número que poderia ter sido registrado em 2023, quando os GPs da China e Emília-Romagna acabaram cancelados.

O GP São Paulo deste ano está marcado para o dia 3 de novembro, quando será disputada a 21º etapa do ano. Depois da corrida no Brasil, a F1 passará por Las Vegas, nos EUA, Qatar e Abu Dhabi.