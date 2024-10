F1 in Schools Brazil: Equipes na reta final da temporada 2024/2025

O F1 in Schools Brazil é um projeto global criado há 20 anos pela Fórmula 1 com o objetivo de desenvolver habilidades STEAM que une o aprendizado de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática em alunos de 12 a 19 anos.

Aplicada através do projeto de Aprendizagem Baseada em Projetos, os alunos assumem o papel de protagonistas e são responsáveis pelo próprio aprendizado para desenvolverem uma equipe real baseada nos projetos da F1, além do projeto de um carro modelo que competirá em uma pista de 30m de comprimento sendo disparados com o auxílio de um cilindro de CO2 contra outro time oponente.

No Brasil são mais de 100 equipes inscritas no projeto, vindas de colégios públicos e particulares, onde os alunos terão o desafio de testar suas habilidades em empreendedorismo, tecnologia, socioemocionais além de desenvolverem um projeto social para a comunidade a que pertencem.

As equipes estão a todo vapor nessa reta final, visando a preparação para as finais regionais que classifica para em março de 2025 disputarem a final nacional, marcando o encerramento da temporada 2024/2025. Os melhores classificados terão a oportunidade de disputar a Final Mundial que acontecerá no segundo semestre de 2025.

Durante toda a temporada, atividades são realizadas com os times, como treinamentos, palestras e integrações com profissionais das diversas áreas que fazem parte do projeto. Em algumas oportunidades equipes são convidadas para visitarem autódromos brasileiros, conhecerem os profissionais que trabalham em diversas áreas além do automobilismo profissional, equipes e categorias, tudo visando mostrar que o projeto está alinhado com a realidade que muitos poderão seguir profissionalmente no futuro.

O piloto Lucas Freitas, atualmente na AMG Cup Brasil (maior campeonato Mercedes-Benz fora da Alemanha), é o embaixador da F1 in Schools Brazil, visitando diversas equipes durante a sua temporada no automobilismo, além de participar de eventos e convidar equipes para conhecerem o ambiente real das pistas.

Em 2023 a Final Mundial aconteceu nos Emirados Árabes Unidos e teve o Team Hyoku do Espírito Santo como vencedor entre os times internacionais e na 9ª colocação entre as mais de 50 equipes que participaram dessa última fase.

Em 2024 a Final Mundial acontecerá entre os dias 22 e 28 de novembro na Arábia Saudita e contará com os melhores da final nacional da temporada 2023/2024, e constantemente as equipes são convidadas pela organização da F1 para estarem presentes em um final de semana de Grande Prêmio, conhecer os times da maior categoria de automobilismo mundial e os pilotos.

Para conhecer mais sobre o projeto F1 in Schools Brazil acesse http://f1inschoolsbrazil.com.br/F1/