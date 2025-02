F1 fará pré-temporada no Barein com Brasil de volta à pista

O Autódromo Internacional do Barein, no Oriente Médio, receberá a primeira atividade oficial de pista da F1 na temporada de 2025. As 10 equipes e 20 pilotos do grid irão para a pista em três dias de atividades. O principal objetivo será o de acertar os carros e acumular a maior quantidade de dados possíveis para o início do Campeonato Mundial.

Há oito anos sem um representante oficial o Brasil está de volta ao grid. O paulista Gabriel Bortoleto, de apenas 20 anos, é o novo embaixador das cores verde e amarela na principal competição do automobilismo mundial. Após as conquistas dos Campeonatos da F3 (2023) e F2 (2024) o piloto chega como o mais premiado dos cinco novatos que estreiam na competição esse ano.

Bortoleto terá pela frente o desafio de pilotar um dos carros da equipe Stake F1 Team | Kick Sauber. Ao seu lado terá como companheiro de equipe o experiente alemão Nico Hulkenberg e, como chefe, Matia Binotto – experiente dirigente com passagens por outras equipes antes de assumir o time suíço.

As atividades na pista da cidade de Manama serão divididas entre manhã e tarde nesta quarta (26), quinta (27) e sexta-feira (28). Cada time somente pode ter um carro na pista por sessão e, conforme definido pela equipe de engenharia da Sauber, Bortoleto participará das sessões da tarde na quarta e quinta-feira e, da sessão matinal, na sexta-feira.

“Estou muito animado para acelerar pela primeira vez de verdade nesse ano. Desde janeiro estou me empenhando bastante nos simuladores e, agora, chegou a hora de colocar tudo em prática na pista. Meu principal objetivo será o de passar aos engenheiros todas as informações solicitadas e, naturalmente, buscar a minha adaptação com o carro e a metodologia de trabalho da equipe. Teremos dias muito produtivos e, certamente, terei a oportunidade de acumular uma grande quilometragem para chegar preparado para a primeira etapa”, comentou o piloto.

O canal por assinatura Band Sports irá transmitir ao vivo os três dias de atividade.

Gabriel Bortoleto conta com patrocínio pessoal do Banco BRB, Kit Kat e Porto.