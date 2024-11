F-4 faz “eliminatória” neste fim de semana em Goiânia

O Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna recebe entre os dias 22 e 24 de novembro a sétima e penúltima etapa do BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA na temporada 2024. O tradicional circuito de 3.835 metros será o palco de uma “fase eliminatória” eletrizante e crucial para a definição dos finalistas que disputarão o título na última etapa do ano, marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre 13 e 15 de dezembro.

Os olhares estarão voltados principalmente para Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4) e Alvaro Cho (TMG Racing), líderes do campeonato separados por apenas oito pontos. A disputa entre os dois esquentou após a sexta etapa, realizada no mesmo fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, e promete mais emoção em Goiânia.

Outro piloto que pode emergir em Goiânia como líder da classificação é Ethan Nobels (Cavaleiro Sports). O jovem soma 184 pontos, 35 de diferença para Comparatto. Como a etapa concede um máximo de 70 tentos, o piloto nascido em Bruxelas tem chance de se aproximar da liderança geral, mantendo-se firme na briga pelo título. Nobels também é líder do campeonato rookie, com 308 pontos.

Rafaela Ferreira (TMG Racing), que ocupa a quarta posição com 160 pontos, está um pouco distante dos três primeiros e a 59 tentos da liderança em Goiânia. Porém, a primeira mulher a vencer na F-4 Brasil ainda reúne possibilidades de chegar à última corrida do campeonato na condição de finalista, a depender da sua jornada neste fim de semana.

“A etapa de Interlagos não foi fácil, com muita chuva, e não pontuamos tudo que podíamos, mas Goiânia abre uma nova oportunidade para todos nós, e eu quero recuperar os pontos e ir com muito foco para tentar chegar à final na liderança do campeonato. Está sendo uma reta final de campeonato bem acirrada, e esse cenário é sempre interessante e divertido para nós”, disse Matheus Comparatto.

Quem ainda está na briga — Gino Trappa (Oakberry Bassani F4) também segue na disputa, embora precise de uma grande virada. Atual quinto colocado na classificação geral, com 118 pontos, o piloto argentino tem dois objetivos para o fim de semana: manter-se entre os cinco primeiros da tabela e recuperar a vice-liderança do campeonato disputado pelos rookies. Gino tem 101 pontos de desvantagem para Comparatto e precisa de uma grande combinação de resultados para chegar a Interlagos como finalista. No campeonato dos estreantes, Trappa tem um déficit de 79 pontos para Ethan Nobels.

Arthur Pavie (TMG Racing) e Rogério Grotta (Cavaleiro Sports) também continuam na briga, em uma situação semelhante à de Trappa. Ambos estão empatados com 114 pontos e têm 105 de diferença para o líder, o que torna impossível que assumam a ponta durante a etapa em Goiânia. O mesmo vale para Ciro Sobral (TMG Racing) e Lucca Zucchini (Cavaleiro Sports), com 108 e 98 tentos, respectivamente.

No campeonato dos rookies, Sobral e Grotta sonham com o título mas com certeza brigarão pelo vice-campeonato. Sobral, vice-líder com 229 pontos, está 69 atrás de Nobels, enquanto Grotta ocupa a terceira posição, com 220, a apenas 9 de Sobral.

“Interlagos foi uma ótima etapa, e correr com a Fórmula 1 foi uma oportunidade incrível”, afirmou Ciro Sobral. “A gente terminou aquela rodada com o campeonato rookie bem apertado, e os resultados que eu venho tendo com a equipe estão se pagando. Vamos atrás de mais para, quem sabe, manter essa vice-liderança e chegar em Interlagos com chances maiores”, disse o maranhense.

Programação em Goiânia — Com tantas possibilidades em jogo, que devem dar corpo à grande final, o fim de semana no Planalto Central vai ser intenso para os pilotos: entre quarta e quinta-feira, eles terão seis sessões de treinos extras. Na sexta-feira, a programação oficial da etapa começa para valer, com dois treinos livres e a sessão classificatória que vai determinar o grid de largada das corridas 1 e 3, às 16h20.

No sábado, os pilotos terão duas corridas: a primeira, com 30 minutos mais uma volta, começará às 8h35. A segunda, mais curta, terá 20 minutos de duração, com largada prevista para 12h10. A etapa será concluída no domingo, com a Corrida 3, também com 30 minutos mais uma volta, marcada para às 8h25.

A temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil, campeonato com motores Abarth e Gasolina Podium Petrobras, tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, BandSports, Motorsport.tv Brasil no YouTube, Portal High Speed Channel e também pelo canal Parc Fermé TV, com narração em italiano.

BRB Fórmula 4 Brasil

Tabela do campeonato, top-10

1º Matheus Comparatto, 219

2º Alvaro Cho, 212

3º Ethan Nobels, 184

4º Rafaela Ferreira, 160

5º Gino Trappa, 118

6º Arthur Pavie, 114

7º Rogério Grotta, 114

8º Ciro Sobral, 108

9º Lucca Zucchini, 98

10º Pepê Souza, 55

Programação em Goiânia

Sexta-feira, 22 de novembro

08:20 – Stock Car Pro Series – Shakedown Volta Rápida

08:40 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

09:20 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10:05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

10:55 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

11:35 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

13:20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

14:10 – Turismo Nacional – Treino Livre 3

15:00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

16:20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

16:50 – Turismo Nacional – Classificação

Sábado, 23 de novembro

08:35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

09:30 – Stock Car Pro Series – Classificação

10:40 – Turismo Nacional – Corrida 1 (15 minutos + 1 volta)

11:05 – Turismo Nacional – Corrida 2 (15 minutos + 1 volta)

12:10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

13:00 – Visitação aos Boxes

14:30 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

15:50 – Turismo Nacional – Corrida 3 (15 minutos + 1 volta)

16:15 – Turismo Nacional – Corrida 4 (15 minutos + 1 volta)

Domingo, 24 de novembro

08:25 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

09:40 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

10:20 – Visitação aos Boxes

12:15 – Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)

14:00 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)