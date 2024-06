F-150 Lightning SuperTruck é superpicape elétrica de 1.400 cv em busca de recordes

Depois do primeiro teaser, a Ford Performance revelou mais detalhes da F-150 Lightning SuperTruck, superpicape elétrica que vai desafiar a famosa Subida da Montanha de Pikes Peak no Colorado, EUA, neste domingo, 23 de junho. A prova poderá ser acompanhada ao vivo e gratuitamente no YouTube por este canal. No ano passado, a marca conquistou vários recordes com outro protótipo elétrico, a SuperVan 4.2.

A F-150 Lightning SuperTruck foi projetada pela Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho da marca, em parceria com a preparadora STARD – Stohl Advanced Research and Development, fundada pelo piloto austríaco Manfred Stohl – para enfrentar as condições extremas de Pikes Peak. Além da aerodinâmica avançada, que gera 2.700 kg de “downforce” a 240 km/h, ela tem motores elétricos otimizados para performance de pico.

O trem de força da SuperTruck é composto por três motores STARD UHP de seis fases e células de polímero de lítio NMC (níquel, manganês e cobalto) de ultra-alta performance, que geram uma potência de mais de 1.400 cv.

Para otimizar a aerodinâmica, ela conta com asa dianteira, dutos nos faróis, dutos e persianas no capô, difusores dianteiros e laterais, difusor e asa traseira. O protótipo é equipado também com freios de carbono-cerâmica, rodas forjadas de magnésio com pneus Pirelli P-Zero e suspensão totalmente personalizada.

No volante da SuperTruck estará Romain Dumas, veterano e atual recordista geral de Pikes Peak, fazendo sua nona participação na prova e a segunda com a Ford Performance. O conhecimento e a experiência do piloto aumentam a confiança na busca de novos marcos.

“Depois do sucesso da subida em 2023, estou emocionado em pilotar novamente com esta equipe e ajudar a ultrapassar os limites do que um veículo elétrico pode fazer nas curvas deste percurso lendário”, diz Dumas. “Nos testes, a F-150 Lightning SuperTruck superou minhas expectativas. Esperamos que o tempo esteja bom para fazermos algo muito especial.”

Dando continuidade à parceria iniciada com a SuperVan 4.0, a STARD tem participação integral no desenvolvimento e construção do projeto e dos controles do trem de força da SuperTruck.

“Competir nas condições mais duras e desafiadoras faz parte da nossa pesquisa para produzir os melhores veículos para os nossos clientes. A F-150 Lightning SuperTruck é o exemplo mais recente desse trabalho”, diz Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance. “Nossa jornada ao topo da montanha é movida pelo compromisso de tornar todos os nossos veículos elétricos mais capazes, avançados e emocionantes.”

A Ford corre em Pikes Peak desde 1916, quando um Modelo T completou a subida de 4.300 metros em 28 minutos e 3 segundos. Este ano, na 102ª edição da prova, a marca quer superar seu próprio recorde de 2023, registrado pela SuperVan 4.2, que completou a corrida em 8 minutos e 47,682 segundos. Mais informações sobre a prova, em inglês, estão disponíveis em https://ppihc.org/.