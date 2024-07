Eyes Of Beholder celebra o Dia Mundial do Rock com show épico e participações especiais

No sábado, 13 de julho, prepare-se para uma noite que entrará para a história do rock paulista! Celebrando o Dia Mundial do Rock, a banda Eyes of Beholder fará uma apresentação épica no CÉU Vila Alpina. Com entrada franca, o evento promete agitar a Vila Alpina a partir das 15h, reunindo fãs de todas as idades para uma celebração única e eletrizante.

Eyes Of Beholder é um destaque na cena de hard/heavy rock paulista, conhecida por suas performances intensas e emocionantes. A banda é composta por Eric Lentini (guitarrista/backing vocal) e Sandro Aranha (baixista/backing vocal), que juntos criam um som poderoso e envolvente. Para este show especial, contarão com as participações icônicas de Paulo Zinner (Rockestra) na bateria e Kiko Muller, ex-vocalista Golpe de Estado, nos vocais. Essa combinação promete uma experiência sonora única e inesquecível!

Além de Eyes Of Beholder, a noite contará com a presença da banda Gotas Azuis, trazendo seu rock progressivo autoral que conquistou muitos admiradores. A fusão dessas duas bandas garante um espetáculo repleto de diversidade e inovação musical.

Data e Hora: 13 de julho, sábado, às 15h

Local: CÉU Vila Alpina, Rua João Pedro Lecór 144, Vila Alpina, São Paulo

Entrada: Franca