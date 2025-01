Exumação revela mistério em caso de envenenamento no RS

Na manhã desta quarta-feira, 8 de dezembro, o Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) realizou a exumação do corpo de Paulo Luiz dos Anjos, sogro da mulher suspeita de ter envenenado um bolo que resultou na morte de três pessoas em Torres, no final de dezembro. O procedimento ocorreu no Cemitério São Vicente, em Canoas, e durou aproximadamente 15 minutos.

A exumação visa esclarecer a causa do falecimento de Paulo, que ocorreu em setembro e foi inicialmente atribuída a uma infecção intestinal provocada por intoxicação alimentar. As amostras retiradas dos restos mortais foram enviadas para análise pericial em Porto Alegre, e o túmulo foi reencerrado após a coleta.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul aguarda os resultados das análises para determinar se Deise Moura dos Anjos, nora de Paulo, possui alguma conexão com o caso investigado. O secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron, afirmou que os laudos devem ser concluídos em até dez dias. A solicitação para a perícia foi feita logo após as mortes das vítimas e recebeu autorização judicial no dia 31 de dezembro.

A investigação busca não apenas confirmar a causa da morte de Paulo, mas também verificar a possível presença de substâncias tóxicas em seu organismo, especialmente arsênio, que foi identificado nas outras três vítimas fatais.

Deise Moura dos Anjos foi presa preventivamente no último domingo (5) e está detida no Presídio Estadual Feminino de Torres, sob a acusação de triplo homicídio qualificado. Contudo, não há acusações formais ligando-a diretamente à morte de Paulo. A polícia acredita que Deise tenha sido responsável pela contaminação da farinha utilizada por sua sogra, Zeli Teresinha dos Anjos, 61 anos, para fazer o bolo servido durante uma reunião familiar no dia 23 de dezembro.

Entre as evidências coletadas estão pesquisas relacionadas ao arsênio e outros venenos encontradas no celular da suspeita, que se encontra sob análise pericial. As vítimas do envenenamento incluem as irmãs de Zeli: Maida Berenice Flores da Silva, 59 anos; Neuza Denize Silva dos Anjos, 65 anos; e sua sobrinha Tatiana Denize Silva dos Anjos, 47 anos. Zeli foi transferida da UTI para um quarto hospitalar na segunda-feira e apresenta estado clínico estável.

Notavelmente, Deise não estava presente durante a confraternização familiar em que o bolo foi servido, assim como seu marido — filho de Paulo e Zeli — que também não é considerado suspeito pelas autoridades. As investigações indicam que o possível motivo para o crime seria um conflito familiar ocorrido há duas décadas; entretanto, detalhes sobre essa desavença não foram divulgados.