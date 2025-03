Extensão da Linha 11-Coral promete impulsionar desenvolvimento em César de Souza

O Lote Alto Tietê prevê, entre outros investimentos na malha de transporte de passageiros sobre trilhos de São Paulo, a extensão da Linha 11-Coral até César de Souza, distrito de Mogi das Cruzes. Trata-se de um sonho antigo da população local, que pode gerar crescimento e desenvolvimento no bairro.

José Cláudio Louzada, morador do distrito, espera a chegada da estação há mais de uma década. Inclusive, ele afirma que foi essa expectativa que o fez escolher o distrito: “Quando eu converso com amigos ou vizinhos, eles não entendem, porque eu mudei para cá. Mas quando eu me mudei aqui pra Mogi, em 2008, já existia essa proposta do trem chegar em César”.

Hoje aposentado, José Cláudio usa a Linha 11-Coral para realizar alguns bicos ou visitar familiares. E, para acessá-la, precisa se deslocar de ônibus até a estação Estudantes, a última da linha. “Aqui em César de Souza passa um ônibus a cada 20 minutos. Mas lá pelas 18h, um ônibus entre Estudantes e César de Souza pode levar 40 minutos para chegar até onde eu moro”.

José Cláudio acredita que a estação em César de Souza pode ajudar a melhorar inclusive o trânsito dentro de Mogi das Cruzes. “A logística nas avenidas João XXIII e na Francisco Rodrigues Filho [que conectam o centro de Mogi das Cruzes ao distrito] é complicada, porque muita gente acaba optando por ir de carro até o centro ou às estações”, avalia. “Há um fluxo alto de pessoas que vai para Estudantes de manhã e volta tarde, vindo daqui de César ou da Vila Suissa, e vai tudo para Estudantes, o que dá aquele congestionamento ali na praça do Habib’s”, completa.

Para estender a Linha 11-Coral até César de Souza, serão construídos mais 4 quilômetros de via permanente na área de domínio que hoje é operada pela MRS Logística para o transporte de cargas. A estação está prevista para ser instalada onde no passado já operou a parada de César de Souza, da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil.

José Cláudio ainda espera que a estação ajude o distrito de César de Souza a crescer. “Eu penso que ter a estação ajudaria no crescimento econômico do bairro, porque as pessoas vêm para visitar imóveis, e ter a estação no bairro seria um incentivo a mais para se estabelecerem aqui”, avalia. Atualmente a região já está recebendo empreendimentos imobiliários com preços acima de R$ 7,9 mil por metro quadrado, valor similar ao de um imóvel na Vila Andrade, próximo ao Morumbi, segundo o Índice FipeZAP.