Expulsa? Jojo Todynho expõe briga e debocha de escola de samba: ‘Bem feito’

A influenciadora e artista Jojo Todynho expressou sua insatisfação com o desempenho da Mocidade Independente de Padre Miguel nos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, onde a escola ficou na última colocação. Em uma declaração contundente, Jojo não poupou críticas à agremiação.

“Quero aproveitar esse momento emocionante para deixar os meus mais sinceros ‘bem feito’ para a Mocidade Independente”, declarou a campeã da A Fazenda 12. Ela acrescentou que a escola deveria reconsiderar sua posição, sugerindo que deveria ter descido para a Série B ou retornado ao Intendente de Magalhães. “A Unidos de Padre Miguel veio impecável, não tenho o que dizer”, destacou.

A artista também reavivou uma polêmica anterior envolvendo sua relação com a Mocidade. Jojo lembrou que teria sido rejeitada pela escola após uma declaração que fez em apoio à comunidade LGBTQIAPN+. “O bonde woke da Mocidade tentou lacrar em cima de mim. Eu fui para a escola convidada pelo patrono, que está preso, Rogério de Andrade, e eu mesma avisei ao patrono que não poderia desfilar devido a uma cirurgia marcada na data. A mocidade quis fazer um rebuliço e se prejudicaram. Bem feito”, afirmou.

Em sua fala, Jojo Todynho reafirmou seu carinho pela Beija-Flor de Nilópolis, que conquistou o título de campeã este ano. “A escola que me abraçou e me deu a oportunidade de desfilar foi a Beija-Flor, com quem fomos campeãs em 2018. Para eu ir desfilar na Mocidade, fui pedir autorização ao Almir (presidente) e ele autorizou”, explicou.

Por fim, Jojo criticou a Mocidade Independente por situações anteriores. “A Mocidade já tinha cometido erros comigo e mais uma vez repetiu isso. É bem feito, pois não respeitam sua comunidade que se dedica nos ensaios técnicos. Minha fantasia do ano passado foi horrível; tive que correr atrás do meu stylist para fazer um body para eu desfilar, pois o que me entregaram era inaceitável. Enfim, Mocidade, espero que vocês melhorem no próximo ano”, concluiu.