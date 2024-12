Expresso Tiradentes volta à operação normal na Estação Pedro II neste sábado (14)

A Prefeitura de São Paulo informa que as cinco linhas de ônibus que trafegam pelo Expresso Tiradentes voltam a atender a Estação Pedro II neste sábado (14). Os percursos estavam sendo desviados pela Avenida do Estado para a realização de obras de recuperação do viário junto ao Rio Tamanduateí.

Com a conclusão dos trabalhos, os passageiros voltam a embarcar e desembarcar no interior da Estação Pedro II, onde o pagamento do transporte é feito nas catracas da estação, por meio do Bilhete Único. O posto de atendimento localizado no interior da estação também voltará a funcionar no sábado, entre 6h e 22h.

As equipes da SPTrans estarão no local onde estavam instalados os pontos provisórios para orientar os passageiros.

Linhas envolvidas

5105/10 Terminal Sacomã – Terminal Mercado

5109/10 Terminal Vila Prudente – Terminal Mercado

5110/10 Terminal São Mateus – Terminal Mercado

5110/21 São Mateus – Terminal Mercado

5110/23 Jd. Planalto – Terminal Mercado