Expresso GP tem linha de chegada e homenagens a Senna

Dois dias antes da largada para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela Linha 9-Esmeralda, inaugurou o Expresso GP SP, que vai da Estação Pinheiros ao Autódromo de Interlagos com apenas uma parada.

A reportagem esteve na viagem inaugural do projeto organizado em parceria com a Prefeitura de São Paulo, junto com o CEO do GP, Alan Adler.

“Isso traz grandes benefícios, não só de conforto, de experiência, que é o que a gente busca oferecer, mas tem um aspecto sustentável, que é o nosso DNA. Isso é fundamental para reduzir as emissões de carbono, que a gente busca tanto a cada ano. Para se ter uma ideia, a gente neutraliza mais de 7.500 toneladas de CO2 a cada GP”, disse Alan Adler, CEO do GP de São Paulo.

Há uma “linha de chegada” próxima à plataforma de embarque e desembarque do trem, na Estação Pinheiros, e todo o cenário foi envelopado com referências à F1. Bandeiras quadriculadas foram penduradas no teto.

Na chegada à Estação Autódromo de Interlagos, o rosto de Ayrton Senna estampa o ambiente em propagandas. Diversas homenagens estão previstas para o piloto brasileiro. A edição 2024 do GP de São Paulo é a primeira após a morte de Senna completar 30 anos.

COMO FUNCIONA

As pessoas que optarem pelo Expresso GP terão acesso exclusivo nas estações e hora marcada na ida e na volta do GP. A viagem dura cerca de 25 minutos.

Para entrar, basta o passageiro apresentar o QR Code a um dos atendentes da ViaMobilidade, que estarão nas catracas, e seguir as placas para a plataforma de embarque. O acesso poderá ser feito tanto pela Estação Pinheiros quanto na Estação Morumbi, a única parada do trajeto.

Todo o acesso às plataformas é bastante sinalizado e intuitivo, mas funcionários bilíngues estarão à disposição dos turistas para tirar dúvidas.

Os trens exclusivos estarão disponíveis nos dias 1, 2 e 3 de novembro (sexta, sábado e domingo). Os horários de saída acontecem entre 9h30 e 11h (de Brasília). A volta vai até 20h, exceto no sábado, em que o último trem parte às 20h30.

A reserva das passagens datadas já está disponível pelo site da ViaMobilidade, por R$ 30 ida e volta. É preciso comprar os bilhetes para cada um dos três dias.

Serviço Expresso GP SP

Datas: 01, 02 e 03 de novembro

Origem: Estações Pinheiros e Morumbi

Destino: Estação Autódromo (Linha 9-Esmeralda)

Bilhetes: R$ 30,00 (ida e volta)

Venda de ingressos: site Passaporte Mobilidade