Exposição “Uma Homenagem ao Rei Pelé” promove tarde de autógrafos de livro sobre o jogador

Quem for visitar a exposição “Uma Homenagem ao Rei Pelé”, no espaço Multiverso Experience, no dia 15 de março, das 14h às 17h, poderá participar de uma tarde de autógrafos do livro “Entende? – 10 crônicas sobre Pelé”, obra editada pela Editora Patuá. Para celebrar a ação, 10 unidades do livro serão disponibilizadas e distribuídas posteriormente ao público. No sábado (15/03), 05 exemplares serão sorteados entre os visitantes que participarem de uma dinâmica e acertarem perguntas sobre a experiência. Já no domingo (16/03), a mesma atividade será realizada, com a distribuição dos 05 exemplares restantes.

O livro

Nesse “Entende?”, interjeição imortalizada pelo Rei do futebol, Franklin Valverde reuniu 10 crônicas em que a figura de Pelé esteve presente em sua vida. São 10 momentos que refletem sentimentos, emoções, alegrias e também tristezas, sim, pois a vida também é feita delas.

Valverde diz que “Entende? é um livro sobre futebol pelo olhar de um torcedor apaixonado”, sintetizando a essência dessa obra. Além disso, acrescenta que “lançar o Entende?, em uma exposição tão maravilhosa como Uma Homenagem ao Rei Pelé, tem um sabor todo especial”.

As crônicas de “Entende?” fluem de maneira leve e envolvente, conduzindo o leitor para um passeio literário da primeira até a última frase. A obra é ilustrada com fotos que retratam muitos dos momentos abordados no livro.

Sobre a exposição “Uma Homenagem ao Rei Pelé”

A Multiverso Experience, empresa especialista em experiências tecnológicas, apresenta a exposição imersiva “Uma Homenagem ao Rei Pelé”, no Shopping Eldorado. A mostra, exibida em um espaço de mais de 2 mil m², com 15 ambientes interativos e realidade virtual, celebra a vida do maior futebolista de todos os tempos. O público poderá reviver momentos marcantes de sua trajetória, como o milésimo gol e a famosa pausa de guerra na África, além de conferir itens raros de arquivo pessoal. A exposição acontecerá até 23 de março, com ingressos disponíveis na Ticketmaster ou na bilheteira do local.

Serviço:

Sessão de autógrafos do livro “Entende – 10 crônicas sobre Pelé”

Data: 15 de março de 2025

Horário: das 14h às 17h

Local: Espaço Multiverso Experience – Shopping Eldorado

Endereço: Avenida Rebouças, 3.970 – 2º Subsolo – Pinheiros – São Paulo/SP